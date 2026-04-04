400 comunidades ya aprobaron tener Casa de Lengua indígena

Comunidades preservan al menos 63 lenguas indígenas y 71 variantes. Atención especial a lenguas maternas originarias en peligro de extinción

Regeneración, 4 de abril de 2026. 400 Comunidades Indígenas han llevado a cabo sus Asambleas Generales Comunitarias, en las cuales han aprobado sus respectivas Casas de Lengua Indígena (CALI).

Además, elegido a sus Comités de Seguimiento y en abril inicia el programa de formación para 400 promotores.

Y es que el Instituto Nacional de Pueblos Indios impulsa 400 Casas de Lengua Indígena (CALI), con una inversión de 125 mil millones de pesos.

Las cuales serán impulsadas y coordinadas por las propias comunidades indígenas en su carácter de Sujetos de Derecho Público.

Lenguas

Por otra parte, se indica que se cubrirá 63 lenguas indígenas; 71 variantes, enfocándose principalmente en aquellas lenguas con alto riesgo de desaparición.

Mismo, donde se implementan los distintos Planes de Justicia y de Desarrollo.

«El Gobierno de México apuesta por preservar su diversidad lingüística desde el corazón de sus comunidades indígenas».

Lo anterior señala Pueblos Indios e indica que los CALI serán impulsadas y coordinadas por las propias comunidades indígenas en su carácter de Sujetos de Derecho Público.

Como se sabe, con base en el Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En resumen se indica a la fecha, 400 Comunidades Indígenas han llevado a cabo sus Asambleas Generales Comunitarias, en las cuales han aprobado sus respectivas CALI.

Además, elegido sus Comités de Seguimiento, designado a 400 promotoras y promotores de lengua indígena y definido los espacios para su establecimiento.

Indígenas en su lengua

Cabe resaltar que las y los 400 promotores en lengua indígena, deberán ser hablantes de la variante lingüística de la comunidad y; conocimiento pleno; oral y escrito de la lengua indígena.

Además de tener compromiso con la revitalización, desarrollo y fortalecimiento de la lengua indígena y la justicia lingüística y arraigo comunitario e identidad lingüística y cultural.

La enseñanza se realiza mediante inmersión total, es decir, toda la comunicación se da en la lengua indígena; se lleva a cabo haciendo uso de juegos, canciones y otras expresiones culturales.

Así como de herramientas tradicionales y tecnológicas, es decir; se trata de procesos educativos comunitarios que incorporan valores, prácticas pedagógicas y conocimientos de la cultura indígena.

Derechos

Cabe destacar se subraya que se da cumplimiento al artículo 2° de la Carta Magna que reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación.

En consecuencia, a la autonomía para promover el uso, desarrollo, preservación, estudio y difusión de las lenguas indígenas como un elemento constitutivo de la diversidad cultural de la Nación.

Así como una política lingüística multilingüe que permita su uso en los espacios públicos y en los privados que correspondan.

Geografia de constelaciones

Las 400 CALI se implementarán en 23 estados de la República y cubrirán 63 lenguas indígenas; 71 variantes pertenecientes a 70 Pueblos Indígenas.

Como se indica arriba, enfocándose principalmente en aquellas lenguas con alto riesgo de desaparición y donde se ejecutan los Planes de Justicia y de Desarrollo.

Cabe destacar que se trabajan las lenguas originarias de México, conforme a la lista siguiente.

En Baja California: Cochimí, Cucapá, Pa Ipai, Kiliwa, Kumiai, Ku’ahl; Sonora: Yaqui, Pápago, Seri, Guarijío del Sur o Makurawe, Mayo, Pima, Cucapá.

Chihuahua: Ralámuli, Tepehuano del Norte, Oichkama (Pima), Warijío del Norte, N’dee; Coahuila: Kickapoo; Durango / Jalisco / Nayarit: Wixárika, Náayeri, Tepehuano del Sur, Mexikan.

Además en Michoacán: Mazahua, Otomí del Oeste, Matlatzinca, P’urhépecha, Náhuatl de la Costa; San Luis Potosí: Pame, Guanajuato: Chichimeco Jonaz y Querétaro: Otomí del Noroeste (Semidesierto).

En Hidalgo: Otomí del Valle del Mezquital, Tepehua; Estado de México: Mazahua, Matlatzinca y Tlahuica o Pjiekakjoo; Puebla: Popoloca.

Asimismo, Tlaxcala: Otomí de Ixtenco; Morelos: Mexicano de Temixco; Veracruz:, Chinanteco del Norte, Oluteco, Popoluca de Texistepec, Sayulteco, Tepehua.

En tanto que; Guerrero: Me’phaa o Tlapaneco, Mixteco de la Costa Central, Náhuatl de la Montaña; Guerrero y Oaxaca: Amuzgo.

En Oaxaca: Zapoteco Serrano Bajo y del Sur, Chinanteco de la Sierra y del Suroeste Medio, Chocholteco o Ngiwa, Mixteco del Suroeste Central, Chatino, Tacuate, Triqui, Ixcateco, Chontal de Oaxaca, Cuicateco.

Por otra parte, Tabasco: Ayapaneco; Campeche: Maya,Awakateko, Ixil, K’iche’, Q’eqchi’. Chiapas: Kanjobal (Q’anjob’al), Tseltal, Ch’ol, Lacandón, Teko, Qato’k o Mocho’, Kaqchiquel, Jacalteco, Akateko, Chuj, Mam.

Asimismo, Quintana Roo: Mam, Maya, Yucatán: Maya.