Torre de Control del NAIM se integrará al Parque de Texcoco

La estructura será rehabilitada como espacio deportivo. Vanessa Bohórquez confirma la reutilización de materiales en el Parque Ecológico

Regeneración, 15 de abril de 2026.– La estructura de la torre de control del antiguo aeropuerto no será demolida por las autoridades federales.

Este icónico resto arquitectónico se integrará a un nuevo proyecto deportivo dentro del Parque Ecológico Lago de Texcoco.

La construcción permanece rodeada de agua debido a las condiciones naturales del suelo y los cimientos profundos.

El plan busca transformar un símbolo del pasado en un espacio útil para la recreación ciudadana actual.

“Lo que buscamos es un tema deportivo y que tenga un uso eficiente dentro del proyecto de operación”, afirmó Vanessa Bohórquez López.

La coordinadora del sitio explicó que la estructura funcionará rodeada de una concentración de agua de gran profundidad.

Se respetará la viabilidad ambiental de la zona conocida como la X para mantener el equilibrio hídrico.

La integración de la torre representa una solución innovadora que aprovecha las cimentaciones existentes de forma responsable.

Aprovechamiento de recursos y materiales

Desde el año 2018 se ha implementado una estrategia estricta para evitar el desperdicio de materiales de construcción.

Diversas dependencias federales y militares recolectan insumos de la zona para utilizarlos en otras obras públicas nacionales.

Esta reincorporación de materiales permite ahorrar recursos económicos importantes y reduce el impacto ambiental en la región.

La reutilización eficiente es un pilar fundamental en la gestión de este parque ecológico de gran escala.

“Aquellos materiales que estaban aquí se han utilizado justamente para no hacer una inversión en otras zonas”, indicó Bohórquez López.

La funcionaria destacó que se ha evitado el desperdicio constante mediante la transferencia de suministros a la Sedena.

Cualquier intervención futura en el recinto debe priorizar la sostenibilidad y el máximo aprovechamiento de los elementos construidos.

Esta política de reciclaje estructural garantiza que ningún recurso valioso sea abandonado o desperdiciado innecesariamente.

Santuario de biodiversidad y recreación

El Parque Ecológico Lago de Texcoco se ha consolidado como una alternativa real para el deporte y el medio ambiente.

Hasta marzo de este año se registraron más de 70 mil visitantes cautivos en sus diversas áreas recreativas.

El sitio alberga a más de 250 mil aves migratorias que encuentran refugio en sus extensos espejos de agua.

El área protegida es hoy el hogar de cientos de especies de flora y fauna silvestre recuperada.

“Buscamos que se tenga un uso eficiente dentro del proyecto que se está generando”, reiteró la coordinadora del recinto.

Actualmente el parque cuenta con torres de avistamiento de aves y rutas de ciclismo para especialistas internacionales.

En la temporada de lluvias reciente se lograron acumular espejos de agua en 4 mil 500 hectáreas protegidas.

Este modelo de recuperación ambiental atrae a expertos de todo el mundo interesados en la restauración ecológica.