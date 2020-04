Tras tumultos y enojo amplían de nuevo horario de transporte en N. León

Restricción de transporte de 4 a 9 horas y de 16:30 a 21:00 h, además de suspenderlo sábados y domingos ocasionó aglomeraciones, temor de contagio, disgusto

Regeneración, 29 de abril del 2020. El gobierno de Nuevo León tuvo que dar marcha atrás a restricciones en el transporte público, esto trás las aglomeraciones que se presentaron por dicha medida.

Y es que en Nuevo León se decidió restringir el transporte de 4 a 9 horas y de 16:30 a 21:00 h, además de suspenderlo sábados y domingos

Y es que en redes sociales fueron muy duros con el gobierno de El Bronco.

«El idiota más grande de Nuevo León, cerro todos los negocios en el estado, exige que no salgas a la calle…»

«Limita el transporte público para evitar contagios…….. no puedo creer que no lo vea, que no sepa la pendejada que hizo al suspender por ciertas horas el transporte público».

Además, en su lenguaje norteño agrega: «y todavía el otro p… de Noé Montemayor dice que la gente entró en pánico por eso se hicieron las largas filas».

-«…, quitas unidades de transporte y quieres que no se amontone la gente»- agregó.

Así, en el modo de enojo a lo regio se señala:

«…, piden su p…sana distancia y en el p…camión van todos apretados, sin clima, muchos no alcanzan a tomar el camion por que van hasta la madre y los choferes no se paran, con justa razón, van hasta ….(lleno) de gente que necesita trabajar…»

Las aglomeraciones

La medida provocó aglomeraciones a lo largo del día en camiones y vagones del Metro, pese a las recomendaciones sanitarias.

Además, usuarios se quejaron de ni siquiera haber podido usar el transporte público.

Por eso, el director general del Instituto de Movilidad de Nuevo León, Noé Chávez, anunció este martes que el servicio de transporte público se ampliará.

Dijo que se mantendrá toda la semana, incluyendo domingos y días festivos.

Continua en dos horarios: de 4:00 a 9:00 horas y de 15:00 a 21:00 horas.

Sin embargo, dijo que esto se podría «modificar para garantizar el bienestar de los ciudadanos con empleo en alguna actividad considerada esencial».