Tres periodistas son asesinados por Israel en el Líbano

Organismos de periodistas levantaron la voz ante una serie de asesinatos selectivos de Israel a reporteros en el Líbano

Regeneración, 30 de marzo 2026– El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) anunció que estaba indagando sobre el reciente ataque israelí del sábado, que causó la muerte de tres reporteros mientras se encontraban en un vehículo de prensa claramente identificado en una carretera del sur del Líbano.

Tres periodistas asesinados por Israel en el Líbano. Hace lo mismo que ha hecho con 294 periodistas en Palestina. pic.twitter.com/sreX8lhVxE — Edurne Durne (@Edurneazul) March 29, 2026

El ataque

Ali Shoaib, un famoso corresponsal de la cadena al-Manar, vinculada a Hezbollah, estaba en el auto cerca de Jezzine cuando lo alcanzaron.

Junto a él estaban la reportera Fatima Ftouni de la cadena de noticias Al-Mayadeen y su hermano, el fotógrafo independiente Mohamad Ftouni.

De acuerdo con la información obtenida en el lugar del incidente, Fatima Ftouni logró sobrevivir al primer disparo que impactó el coche.

Sin embargo, perdió la vida tras un segundo tiro a escasa distancia.

Razones israelíes

Las Fuerzas Armadas israelíes aceptaron haber realizado el ataque que resultó en la muerte de los periodistas.

Afirmaron que Shoaib era un integrante de las fuerzas especiales “Radwan” de Hezbollah y que “se había movido durante años disfrazado de periodista”.

El ejército israelí mostró una imagen de Shoaib con uniforme militar, pero cuando Fox News solicitó que se compartiera la fotografía, un representante dijo:

“Lamentablemente, la imagen no es auténtica, es alterada”.

El CPJ

“El CPJ está investigando este reciente ataque a periodistas en el Líbano, un lugar que se ha vuelto cada vez más peligroso para los comunicadores.

A pesar de ser civiles que no deberían ser objeto de ataque”, expresó la directora regional del CPJ, Sara Qudah.

Israel realizó asesinatos semejantes de comunicadores en Gaza durante su conflicto de dos años, acusándolos de ser miembros de Hamas.

En total, el ejercito de Netanyahu mató a 209 periodistas palestinos en Gaza a lo largo de la confrontación.

Asesinatos

Los asesinatos del sábado incrementan a cinco el total de periodistas fallecidos en el Líbano desde que iniciaron los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá el 2 de marzo.

Ftouni había reportado recientemente sobre el fallecimiento de siete miembros de su familia en un ataque aéreo israelí.

Al-Manar es parte de Hezbollah, pero se considera una organización civil protegida por el derecho internacional.

Hezbollah es un grupo armado, pero también actúa como un partido político con representación en el parlamento libanés.

La FIP

La Federación Internacional de Periodistas (FIP), una organización que agrupa a periodistas en todo el mundo, condenó estos asesinatos.

“Los comunicadores son civiles bajo protección del derecho internacional humanitario.

Al atacar deliberadamente a estos tres trabajadores de medios, el Estado de Israel está violando nuevamente esta ley de forma grave”.

Declaró el Secretario General de la FIP, Anthony Bellanger.

Investigación

“La FIP demanda una investigación internacional independiente para identificar a los culpables y que sean llevados ante la justicia”, agregó.

De acuerdo con el CPJ, Israel es responsable del 86 de los 129 periodistas asesinados en todo el mundo en 2025, lo que representa aproximadamente dos tercios de las muertes.

El número es el más elevado desde que la Organización para la Libertad de Prensa empezó a seguir los homicidios de comunicadores en 1992.