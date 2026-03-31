Mundial histórico, todo va a salir maravilloso: Sheinbaum

“Preparando este Mundial que va a ser una fiesta, que va a ser un éxito para México, porque somos todos mexicanos”: Gianni Infantino, FIFA

Regeneración, 31 de marzo de 2026. La presidenta Sheinbaum se reunió con el presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) rumbo al mundial de Futbol.

Y es que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino estuvo en Palacio Nacional como invitado especial, precisó Claudia presidenta.

Futbol

Lo que resaltó es que el Mundial será maravillosa y la inauguración del 11 de junio en el que la Selección Mexicana jugará contra Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, histórica y excepcional.

“Estoy con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que está con nosotros, invitado especial, porque estamos evaluando todo para el próximo Mundial y todo va a salir maravilloso…

«, esta inauguración va a ser histórica, excepcional”, destacó a través de un video en sus redes sociales.

Además, la Jefa del Ejecutivo Federal hizo un llamado al pueblo de México para que apoye a la Selección Nacional en esta justa mundialista.

“Todo va a salir muy bien en el Mundial. Y recuerden: Todos hay que echarle muchas porras a la Selección Nacional, así que todos con buena vibra en este Mundial”, agregó.

Por su parte, el presidente de la FIFA obsequió a la Presidenta de México las tarjetas oficiales de la FIFA que utilizarán los árbitros durante la justa deportiva.

“Preparando este Mundial que va a ser una fiesta, que va a ser un éxito para México, porque somos todos mexicanos”, comentó Gianni Infantino.

Sedes y Partidos en México

México albergará un total de 13 partidos distribuidos en tres ciudades anfitrionas:

Ciudad de México (Estadio Azteca): Recibirá 5 partidos, incluyendo la inauguración oficial y un duelo de dieciseisavos de final.

Guadalajara (Estadio Akron): Sede de 4 partidos de la fase de grupos. Monterrey (Estadio BBVA): Albergará 4 partidos (3 de fase de grupos y 1 de dieciseisavos).

Calendario de la Selección Mexicana (Fase de Grupos) .Como coanfitrión, México jugará sus tres partidos de la primera fase en territorio nacional:

Esto es el 11 de junio contra Sudáfrica en CDMX, Estadio Azteca.

Luego el 18 de junio jugará con Corea del Sur en Guadalajara, Estadio Akron y el 24 de junio en fecha por definir en CDMX, Estadio Azteca.

Datos

Además se trata del Formato Expandido: Será el primer mundial con 48 selecciones y un total de 104 partidos.

La final, el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.