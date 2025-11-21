Trump advierte: “La sedición se pena con la muerte”

El mandatario republicano acusó de traición a representantes veteranos, por instar a militares a desobedecer órdenes ilegales

Regeneración, 21 de noviembre 2025– El presidente Donald Trump evocó el jueves la posibilidad de la pena de muerte para seis legisladores demócratas que instaron a los militares a desobedecer “órdenes ilegales” del gobierno, escalando su retórica contra la oposición con acusaciones de traición.

🚨 Trump just put the DEATH PENALTY on the table for Democrats telling troops to disobey him.



Their crime?



A video saying “reject illegal orders.”



His words: “SEDITION. DEATH.”



The party of “threat to democracy” just got threatened back.



Hard. pic.twitter.com/Vz79HywfwP — Breaking News (@TheNewsTrending) November 20, 2025

Pena de muerte

En una publicación en su red social Truth Social, el mandatario señaló: “¡COMPORTAMIENTO SEDICIOSO, condenable con la MUERTE!”.

Los comentarios llegaron después de un video difundido el martes por seis legisladores demócratas que sirvieron en las fuerzas armadas o en la comunidad de inteligencia.

En el mensaje, los congresistas recordaban a los miembros del ejército su deber de rechazar órdenes ilegales.

Los legisladores incluyen a las senadoras Elissa Slotkin, ex analista de la CIA y veterana de la guerra de Irak.

Además de Mark Kelly, ex astronauta y veterano de la Marina, y de los representantes Jason Crow, Maggie Goodlander, Chris Deluzio y Chrissy Houlahan.

Q: “Trump said Democrats committed sedition punishable by death. Does he want to execute members of Congress?”

LEAVITT: “No.”



Float the threat, deny intent, act like it never happened.



That’s how they normalize political violence. pic.twitter.com/K6q4DZbo5B — Brian Allen (@allenanalysis) November 20, 2025

Declaraciones

Las declaraciones de Trump sobre la pena de muerte para opositores políticos representan una nueva escalada en su retórica contra los demócratas.

Aunque no especificó qué acciones legales podría tomar contra los legisladores.

El presidente restableció la pena de muerte federal mediante una orden ejecutiva el primer día de su administración en enero.

La orden describe el castigo capital como “una herramienta esencial para disuadir y castigar a quienes cometerían los crímenes más atroces y actos de violencia letal contra ciudadanos estadounidenses”.

Moratoria

Bajo su predecesor, Joe Biden, el Departamento de Justicia había emitido una moratoria sobre el uso federal de la pena de muerte.

Biden también conmutó el 23 de diciembre de 2024 las sentencias de 37 de los 40 reos en el corredor de la muerte federal, una decisión que Trump criticó duramente en su orden ejecutiva.

La orden firmada en enero instruye al fiscal general a “perseguir la pena de muerte para todos los crímenes de una severidad que demande su uso”.

President Trump:



"Sedition is punishable by death."



Mentions no names and no parties.



A bunch of Democrats:



"THE PRESIDENT IS CALLING FOR MY DEATH!"



Why are they taking it so personally if they're not seditious?



Oh. pic.twitter.com/gcCyQMXXEl — Whale Psychiatrist ™️ (@k_ovfefe2) November 20, 2025

Y a buscar jurisdicción federal para aplicar el castigo capital en casos que involucren el asesinato de oficiales de la ley o crímenes cometidos por inmigrantes ilegales.

La Constitución de los Estados Unidos no menciona explícitamente la sedición, pero define la traición.

Traición

Esta incluye declarar la guerra contra los Estados Unidos y prestar ayuda o apoyo a sus enemigos, y el Congreso tiene la facultad de declarar su castigo, incluida la pena de muerte.

La sedición en sí misma es un delito federal, y la pena por conspiración sediciosa es una condena de prisión de hasta 20 años, pero no la pena de muerte.

Sin embargo, el intento de motín o sedición, que se rige por el derecho militar, puede ser castigado con la pena de muerte.

Históricamente, menos de 30 personas han sido acusadas de traición bajo estas leyes.

Democrats PANIC After Trump Reveals Their"Seditious Actions,Which Could Lead to Death Penalty"



Leftists upset Trump's correct assertion regarding consequences of sedition,following prominent Demos urging US military&intelligence agencies to ignore orders pic.twitter.com/lyaJG5nzSB pic.twitter.com/5dS5M5egRL — Sandy (@SD73660) November 20, 2025

16 ocasiones

Desde que entró en vigor la Constitución en 1789, las sentencias de muerte por traición se han ejecutado solo en 16 ocasiones:

15 insurgentes de la Revuelta de Taos en 1847 y William Bruce Mumford durante la Guerra Civil en 1862.

La última condena federal por traición confirmada completamente fue la del simpatizante nazi Herbert John Burgman en 1949.

Trump supervisó 13 ejecuciones federales en los últimos meses de su primer mandato a finales de 2020 y enero de 2021, convirtiéndose en el ejecutor más prolífico del país en más de un siglo.

La última ejecución se llevó a cabo apenas cinco días antes de que dejara el cargo en enero de 2021.

BREAKING: Mike Johnson REFUSES to condemn Trump’s call for the execution of Democratic lawmakers. Instead, he goes after the lawmakers for their “very dangerous” call for the military to refuse to obey ILLEGAL orders.

pic.twitter.com/0ETLH68rjZ — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) November 20, 2025

Washington D.C.

Más recientemente, en agosto de 2025, Trump anunció planes para buscar la pena de muerte para casos de asesinato en Washington D.C.

Describiéndola como una medida “preventiva”, a pesar de que la ciudad abolió el castigo capital en 1981 y sus residentes votaron abrumadoramente contra él en un referéndum de 2002.

La mayoría de las ejecuciones en Estados Unidos se llevan a cabo a nivel estatal.

I’m a paratrooper. I’m used to being behind enemy lines.



To lead in this moment requires us to be bold & unafraid.



Donald Trump can threaten to arrest & execute me, but he'll never intimidate me. pic.twitter.com/K9nVVyKLZQ — Rep. Jason Crow (@RepJasonCrow) November 21, 2025

Son 27 estados, el ejército y el gobierno federal quienes aún tienen el castigo capital como una opción legalmente disponible.