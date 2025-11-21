SaberesMX, plataforma gratuita que democratiza el conocimiento en México

SaberesMX: Educación integral para toda la vida. Cursos certificados por universidades públicas y el Gobierno de México: Sheinbaum

Regeneración, 21 de noviembre de 2025. Se destaca que Sheinbaum presentó SaberesMX, plataforma gratuita que democratiza el conocimiento, desde Palacio Nacional.

Y es que explicó que se trata de las certificaciones necesarias para el campo laboral o microcredenciales que ahora son gratuitas.

Ya que hasta ahora la certificaciones tenían que ver con tener dinero, y esas, las de paga, subsisten democráticamente, solo que ahora está toda está mega alternativa, gratuita e igualitaria.

Certifica

A partir de hoy se puede estudiar en SaberesMX bajo el siguiente proceso:

Ingresar con una cuenta Llave MX en la página saberes.gob.mx; (la puedes generar aqui https://www.llave.gob.mx/oauthV2.xhtml) Consultar el catálogo de cursos;

y 3. Inscribirse en un curso e iniciar el aprendizaje

La presidenta Claudia reveló el primer curso SanaMente LibreMente: jóvenes por la paz y contra las adicciones.

Dirigido a 5.5 millones de estudiantes, contiene más de 70 actividades pedagógicas y, además, al finalizar recibirán una constancia con validez oficial.

Así, se subraya que SaberesMx es una plataforma nacional gratuita, disponible a partir de hoy, que democratiza el acceso al conocimiento e impulsa la educación integral para toda la vida.

Esto, a través de cursos realizados y certificados por universidades públicas y la Subsecretaría de Educación Superior del Gobierno de México.

Sheinbaum

“De esa manera, las universidades, los tecnológicos no solamente se quedan con el título histórico, que es indispensable y hay que seguir trabajando, y estamos ampliando la matrícula…»

«.., sino que también existe la certificación pública y gratuita, porque hoy la mayor parte de las certificaciones tiene que tener dinero para poderla obtener».

“Entonces con SaberesMx, el objetivo es que tengas tu certificación en distintas, le llaman, microcredenciales gratuitas».

«Claro, es un curso que tienes que ir pasando, tus exámenes y lo que tengas que hacer para poder tener tu certificación”.

Dato

Al tiempo que se indicó que SaberesMX hace más flexible y extiende el derecho a la educación para toda la vida a través de la tecnología.

Así, se estima llegar, potencialmente, a las 10.3 millones de personas que no concluyeron su Educación Superior.

Además a unos 183 mil 324 ingenieros con carrera trunca.

Lo que se suma a la meta de cobertura de 55 por ciento de espacios físicos en la Educación Superior.

Por otra parte, se precisa que SaberesMX transforma el paradigma de la Educación Superior en el país y pone a México a la vanguardia en el acceso al conocimiento.

Y es que, no hay ningún precedente en el mundo de una herramienta de este tipo.

Explica

A partir de este 21 de noviembre, las personas que estén interesadas podrán estudiar en SaberesMX bajo el siguiente proceso: 1. Ingresar con una cuenta Llave MX en la página saberes.gob.mx; 2. Consultar el catálogo de cursos; y 3. Inscribirse en un curso e iniciar el aprendizaje.

Informó que el primer curso de la plataforma es SanaMente LibreMente: jóvenes por la paz y contra las adicciones, que fue diseñado por más de 70 especialistas.

Además, está dirigido a 5.5 millones de estudiantes, cuenta con más de 70 actividades pedagógicas interactivas desde videos, infografías, ejercicios, y evaluaciones.

E incluso, del análisis de casos, foros y lecturas con el objetivo de brindar a las y los jóvenes herramientas para fortalecer su bienestar emocional y construir relaciones más sanas.

Al finalizar las 16 horas que dura este curso, las y los estudiantes recibirán una constancia con validez y reconocimiento oficial.

Primeros

Las primeras universidades enlazadas a SaberesMx son: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Abierta y a distancia de México (UnADM).

Además, el Tecnológico Nacional de México (TecNM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

E incluso, la Universidad de Guadalajara (UdeG), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), y la Arizona State University (ASU).

Además, cuenta con la colaboración de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), @prende.mx de la SEP, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Open Academy de Santander.