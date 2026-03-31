Trump Amenaza: Destruir Infraestructura Energética Clave de Irán

El presidente Donald Trump advirtió que atacará centrales eléctricas y pozos petroleros en Irán si no se logra un acuerdo de paz pronto

Regeneración, 30 de marzo de 2026.– El presidente Donald Trump lanzó una advertencia severa contra el régimen de Teherán este lunes por la mañana. El mandatario estadounidense amenazó con destruir la infraestructura energética e hídrica si no hay un acuerdo de paz.

Los objetivos principales incluyen centrales eléctricas, pozos petroleros y la estratégica Isla de Kharg para la exportación de crudo. Trump detalló que estas instalaciones han sido «deliberadamente» preservadas hasta ahora por las fuerzas armadas de su país.

El mensaje fue publicado originalmente en su plataforma Truth Social ante la escalada de tensiones en la región. El presidente busca la reapertura inmediata del tráfico comercial en el estrecho de Ormuz para estabilizar los mercados.

Según el líder norteamericano, estas acciones serían una retribución por los soldados muertos durante el régimen de terror. Donald Trump amenazó con destruir la infraestructura energética e hídrica de Irán si no se alcanza un pacto rápido.

Negociaciones y cambio de régimen

Trump enmarcó sus advertencias dentro de un proceso de diálogo con lo que llamó un régimen más razonable. El mandatario aseguró a la prensa que se ha logrado un gran progreso en las conversaciones diplomáticas recientes.

Afirmó que ya existe un cambio de mando real debido a las bajas sufridas por la dirigencia iraní. El presidente aclaró que negocia con lo que describió como un «nuevo y más razonable régimen» en la capital iraní.

A bordo del Air Force One, el mandatario destacó la muerte de líderes clave como un factor de cambio. No obstante, no precisó la identidad exacta de los nuevos interlocutores con los que Washington mantiene contacto actualmente.

Trump comparó una posible ocupación de la isla de Kharg con acciones previas realizadas en el país venezolano. El objetivo central de la Casa Blanca es tomar el petróleo de Irán para presionar una salida al conflicto.

Impacto global y respuesta iraní

El bloqueo del estrecho de Ormuz ha disparado el precio del petróleo por encima de los cien dólares. Esta situación genera una profunda incertidumbre en los mercados económicos de todo el mundo durante el último mes.

El canciller iraní, Abbas Araghchi, respondió con firmeza ante las amenazas proferidas por el gobierno de los Estados Unidos. Araghchi advirtió que su país atacaría instalaciones de empresas estadounidenses si sus plantas de energía sufren algún daño.

Irán sostiene que cualquier agresión a su infraestructura civil resultará en una respuesta militar directa contra activos norteamericanos. El conflicto entre Irán e Israel también se intensificó este lunes con bombardeos mutuos que agravaron la crisis.

Mientras tanto, el canciller pakistaní busca mediar entre las partes para evitar una catástrofe humanitaria de mayor escala. La tensión regional se mantiene en niveles críticos mientras Irán y Israel se bombardearon mutuamente durante la jornada matutina.

Escenario militar y despliegue terrestre

El Pentágono prepara operaciones terrestres puntuales con fuerzas especiales en suelo iraní según informes de medios locales destacados. Un buque de asalto anfibio con miles de marines ya llegó a la región para reforzar la presencia.

El secretario de Estado, Marco Rubio, había descartado inicialmente el envío masivo de tropas de infantería al frente. El presidente parlamentario iraní advirtió que sus fuerzas esperan a los soldados estadounidenses «sobre el terreno para atacarlos».

La misión de la ONU en Líbano confirmó la muerte de un casco azul tras impactos de proyectiles. El conflicto se extiende más allá de las fronteras iraníes afectando gravemente a la población civil en territorio libanés.

Diversos cancilleres árabes se reunieron en Islamabad para explorar vías diplomáticas que detengan la violencia de forma urgente. Trump afirmó que Irán permitirá el paso de 20 buques petroleros por el estrecho de forma excepcional.