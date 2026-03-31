Trump construye un búnker «gigante» bajo el salón de baile

El búnker parece estar relacionado con el refugio seguro y el centro de comunicación situados bajo la antigua Ala Este

Regeneración, 30 de marzo 2026– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los militares están involucrados en la construcción de un «amplio complejo» bajo el nuevo salón de baile de la Casa Blanca, insinuando que se trata de un búnker reciente.

Trump revela que el ejército está construyendo un búnker antinuclear debajo de su nuevo salón de baile:



“Los militares están construyendo un complejo enorme debajo del salón de baile.”



No se trata del salón de baile, sino del búnker que hay debajo, lo que indica que Trump está… pic.twitter.com/QFWdOlnPaU — Valy 🎩🎭 (@liderfiscal) March 30, 2026

Salón de baile

Durante el vuelo en el Air Force One, el presidente ofreció información sobre su salón de baile valorado en 400 millones de dólares.

Presentó gráficos de la estructura de 90,000 pies cuadrados, que reemplaza al ala este original.

“Los militares están construyendo un gran complejo debajo del salón de baile, que salió a la luz recientemente debido a una demanda estúpida que se presentó”, comentó Trump.

“El salón de baile se convierte esencialmente en un cobertizo para lo que se está construyendo bajo el mando militar, incluyendo drones y cualquier otra cosa”, continuó.

Artículo

Un artículo publicado el fin de semana por el New York Times examinó el proyecto de las instalaciones y algunas de sus características arquitectónicas.

Los opositores criticaron la propuesta, señalando dos puntos principales:

Las escaleras no conectan a ningún lugar

Las columnas obstruirán la vista desde el interior del salón de baile

Ese artículo enfureció a la secretaria de prensa, Karoline Leavitt.

Edificios de primera categoría

«El presidente Trump y su arquitecto principal han construido edificios de primera categoría en todo el mundo.

Y están garantizando que la Casa del Pueblo finalmente tenga un hermoso salón de baile que se ha necesitado durante décadas», afirmó Leavitt.

El expresidente Franklin D. Roosevelt había instalado un búnker debajo del Ala Este, conocido como Centro Presidencial de Operaciones de Emergencia.

Este búnker tenía como objetivo ofrecer un refugio seguro y un centro de comunicaciones para el presidente en situaciones de emergencia.

Renovación

Funcionarios de la Casa Blanca han indicado previamente que el presidente pudo haber solicitado renovaciones en el Centro Presidencial de Operaciones de Emergencia.

Los abogados de la administración Trump mencionaron que algunos aspectos de la construcción del salón de baile eran cruciales para la «seguridad nacional».

Afirmaron que, debido a estos planes, la obra no debía detenerse bajo ninguna circunstancia.

Trump: "This ballroom is gonna be something. It's so beautiful for this city, so desperately needed by presidents. Now it's no secret the military wanted it more than anybody. It was supposed to be secret but it became un-secret because of people that are really unpatriotic… pic.twitter.com/D8AxEleUsZ — Aaron Rupar (@atrupar) March 26, 2026

Fuerzas Armadas

Además, Trump comentó a los periodistas que las fuerzas armadas estaban participando en la construcción del salón de baile de la Casa Blanca.

Sin embargo, eso se suponía que debía ser un secreto.

“Se suponía que era secreto, pero dejó de serlo por culpa de gente que es realmente antipatriota y que dice cosas”, expresó Trump.