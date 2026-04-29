Trump ataca a Merz por críticas a la guerra de EE.UU. contra Irán

Trump sostiene que el líder alemán «no comprende de qué está hablando» y defiende la guerra contra Irán como algo esencial

Regeneración, 29 de abril 2026– El presidente Donald Trump lanzó un ataque contra el canciller alemán Friedrich Merz por sus comentarios negativos acerca del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, enfatizando que esta confrontación era necesaria para evitar que Teherán adquiriera un arma atómica.

Descontento

Las palabras de Trump mostraron su descontento con los países europeos y de la OTAN debido a su falta de disposición a apoyar la guerra o a involucrarse en ella.

«El canciller de Alemania, Friedrich Merz, cree que está bien que Irán tenga un arma nuclear. ¡No sabe de lo que habla!

Si Irán tuviera un arma nuclear, el mundo entero estaría en peligro», comentó Trump en una publicación en redes sociales.

“Estoy haciendo algo con Irán, ahora mismo, que otras naciones o presidentes deberían haber hecho hace mucho tiempo.

¡No es de extrañar que a Alemania le vaya tan mal, tanto económicamente como en otros aspectos!”.

📹 Merz cuestiona la estrategia de Trump y recuerda que la ausencia de un plan de “salida” del conflicto puede derivar en un desastre como los de Afganistán o Irak https://t.co/FMGm642755 pic.twitter.com/E9FDi2MkUL — EL PAÍS US (@el_paisus) April 29, 2026

Crítica

Merz realizó una crítica dura de la guerra contra Irán, refiriéndose a la operación militar como «desacertada».

“El problema con conflictos como este es que no solo hay que entrar, sino también salir. Lo vimos de forma muy dolorosa en Afganistán durante 20 años. Lo vimos en Irak”, indicó Merz.

El líder alemán también insinuó que Washington está siendo «humillado» por las estrategias de negociación de Teherán.

Dado que Irán rechaza enviar representantes para dialogar con funcionarios estadounidenses hasta que se levante el bloqueo de sus puertos.

Donald Trump:



​"German Chancellor Friedrich Merz doesn't know what he's talking about. It’s no wonder Germany is in this situation, both economically and otherwise." pic.twitter.com/lEgGQfRO6P — GBX (@GBX_Press) April 29, 2026

Distanciamiento

Las opiniones de Merz representaron un claro distanciamiento respecto a su posición militarista y proisraelí.

Cuando el ejército israelí comenzó a bombardear Irán sin provocación el año pasado, el canciller alemán expresó que Israel «está realizando el trabajo sucio por todos nosotros».

Alemania se ha mantenido como uno de los principales proveedores de armas a Israel.

Sin embargo, la presente guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha elevado los precios del crudo.

Crisis

En un momento en el que Alemania y otros países europeos aún se están recuperando de las crisis económicas desencadenadas por la pandemia de COVID-19 y la invasión rusa a Ucrania.

Durante la visita de Merz a la Casa Blanca el mes pasado, Trump amenazó con restringir el comercio con España debido a su oposición a la guerra.

Merz guardó silencio mientras el presidente estadounidense criticaba a la nación de la Unión Europea, y Trump continuó alabando a Alemania durante el encuentro.

“Es un país respetado”, dijo Trump. “Tengo una muy buena relación con el país, en particular ahora, con este líder”.