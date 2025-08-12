Trump despliega Guardia Nacional en Washington DC

Trump asume el control de la Policía Metropolitana de Washington. Opositores acusan emergencia criminal inexistente

Regeneración, 11 de agosto de 2025. Trump, anunció que el Gobierno federal asumirá el control del Departamento de Policía Metropolitana de Washington DC y desplegará a la Guardia Nacional.

Lo anterior, alegando un aumento de la criminalidad.

Sin embargo, portales destacan que los datos oficiales contradicen ese diagnóstico.

La tasa de delitos violentos fue la más baja en tres décadas en 2024, último año del que hay registro, y en lo que va de 2025 ha caído otro 26%, según la Policía Metropolitana.

Por otra parte se destaca que el presidente de EE.UU invocó una disposición de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia que le permite asumir el mando de la policía.

Esto es, «condiciones especiales de carácter urgente».

E incluso, se indica que de acuerdo con la normativa, la intervención presidencial expira al término de la emergencia, 30 días después de su inicio.

O, en su caso cuando el Congreso apruebe una ley que la dé por finalizada, lo que ocurra antes.

Por el momento, el presidente advirtió de que desplegará a 800 efectivos de la Guardia Nacional en Washington y que añadirá más si es necesario.

En paralelo, el Departamento de Defensa confirmó que se prepara la activación de varios cientos de efectivos de la Guardia Nacional.

Además se plantea reasignar temporalmente a 120 agentes del FBI en Washington para labores de patrullaje nocturno.

El tema escaló tras la agresión e intento de robo de automóvil a un ingeniero de software de 19 años y miembro del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

Entonces, Trump compartió su fotografía en redes sociales y advirtió: «Si Washington D.C. no se pone las pilas, y rápido, no tendremos más remedio que tomar el control federal de la ciudad».

Al tiempo que se recuerda que a principios de junio, Trump envió casi 5 mil miembros de la Guardia Nacional a Los Ángeles.

Como se sabe, para contener protestas contra redadas migratorias y proteger a los agentes federales que las ejecutaban.

En tanto que en su primer mandato, en el verano de 2020, Trump movilizó a 5 mil efectivos de la Guardia Nacional y a fuerzas federales.

Lo anterior, para reprimir las manifestaciones pacíficas del movimiento Black Lives Matter que abogaban por la justicia racial tras la muerte de George Floyd a manos de la policía.

Y es que Trump anunció que Washington dejará de ser «un santuario» para inmigrantes indocumentados y destacó que su tasa de homicidios supera la de «algunos de los peores lugares del mundo».

El presidente también afirmó que su Administración ha comenzado a retirar a las personas sin hogar de los campamentos instalados en los parques de la ciudad.

Así Trump describe la capital como «tomada por bandas violentas y criminales sedientos de sangre, turbas de jóvenes salvajes, drogadictos y personas sin hogar».

Además reveló sus intenciones de aplicar la misma medida en otras ciudades que «también tienen problemas» como Nueva York, Los Ángeles o Chicago.

Las cuales igual de Washington, están gobernadas por alcaldes demócratas.

Y es que se subraya que nada dijo sobre Memphis, Nueva Orleans o Saint Louis, controladas por republicanos y con mayores índices de criminalidad que en la capital en 2024, según algunos estudios.

Por otra pare, la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, calificó como “alarmante y sin precedentes” la decisión de Trump de colocar a la Policía Metropolitana bajo control federal.

Aunque dijo que no le sorprende del todo, advirtió en una conferencia de prensa que no “minimizará la intrusión en la autonomía” de la ciudad.

Trump basa sus declaraciones en una gráfica correspondiente al año 2024, que muestra una tasa de homicidios de 27,5 por cada 100.000 habitantes en Washington.

Esto es, por encima de Bogotá, (15), Ciudad de Panamá, (15), San José, Costa Rica (13), CDMX (10), Lima (7,7) y Brasilia (6,8).

Sin embargo, según un análisis del periodista de CNN Daniel Dale, el crimen en Washington ha disminuido notablemente desde el repunte de 2023, cuando se registraron 274 homicidios.

En 2024, los asesinatos bajaron a 187 y en lo que va de 2025, continúan en descenso.

Datos del experto en criminalidad Jeff Asher, citados por Dale, señalan que los homicidios en Washington cayeron, hasta julio de este año, un 34 % con respecto a 2023.

Además, la tasa de crimen violento en 2024 fue la segunda más baja desde 1966.

Un análisis preliminar del Departamento de Policía Metropolitana de Washington confirma esta tendencia.

Es decir, indica el portal, que los delitos en general también han disminuido en lo que va de 2025, en línea con la baja sostenida que se observa en otras grandes ciudades.

Esto es como Nueva York, Los Ángeles y Chicago.