Jefa Clara lanza Ley del Sistema Público de Cuidados en CDMX

Artículo 9 de la Constitución de la CDMX reconocerá el derecho a cuidar, ser cuidado y el autocuidado como un derecho humano

Regeneración, 11 de agosto de 2025. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó la Iniciativa de Ley del Sistema Público de Cuidados y propuestas de reformas a la Constitución Política de la CDMX.

Misma, que tienen el propósito de erradicar la división sexual del trabajo, reconocer el valor de las tareas de cuidado y garantizar el cuidado como un derecho humano en la capital del país.

CDMX

“Llegó la hora de que en esta Ciudad de México podamos combatir esa división sexual del trabajo que ha propiciado históricamente grandes desigualdades…»

El trabajo de cuidados es el pilar fundamental que sostiene la vida y el desarrollo económico. Con esta iniciativa de reforma a nuestra Constitución local, seremos la primera ciudad en América Latina en elevar el Sistema Público de Cuidados a la categoría de derecho humano, un… pic.twitter.com/lhSL8R2kED — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 12, 2025

«.., en este caso de género, que han puesto a la mujer como la responsable de tareas de cuidado y han propiciado que la mujer tenga un retroceso histórico en muchas áreas”.

Así dijo la Jefa Clara desde el Museo de la Ciudad de México y en el marco de la Conferencia Regional sobre la Mujer.

Además, históricamente, las sociedades han organizado la vida sobre una división sexual del trabajo profundamente desigual.

Es decir, asignando a las mujeres y niñas de manera casi exclusiva la responsabilidad de las tareas domésticas y de cuidado.

La mandataria capitalina destacó que esta desigualdad limita el acceso de las mujeres a oportunidades de empleo, educación, participación política y autonomía económica.

“Criar, alimentar, limpiar, acompañar, sanar, son tareas esenciales para la supervivencia y el bienestar colectivo.»

«…, pero históricamente han sido invisibilizadas, desvalorizadas y realizadas sin remuneración”, aseveró.

Hoy dimos un paso histórico para las mujeres y para toda la sociedad con la iniciativa de ley presentada, para que el Sistema Público de Cuidados sea reconocido en la Constitución de la Ciudad de México como un derecho humano universal, indivisible e indispensable para la vida.… pic.twitter.com/IUlxo6iV8z — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 11, 2025

“No es natural, no surge de una condición innata ni de una elección libre, es el resultado de estructuras que durante siglos han confinado a las mujeres al espacio privado.

Propuesta

Al tiempo que se destaca que las reformas propuestas incluyen modificaciones al artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México.

La idea es reconocer el derecho a cuidar, ser cuidado y el autocuidado como un derecho humano.

“Universal, ineludible, interdependiente, indivisible e indispensable para la sostenibilidad de la vida y la sociedad”.

También se establece que los trabajos domésticos y de cuidado no remunerados son productivos.

E incluso, esenciales para la reproducción social, generadores de valor económico y bienestar colectivo, y que su realización no debe estar determinada por roles de género.

Seguidamente se indica se trata de distribuirse entre las personas, el gobierno, el sector privado y el social.

El Sistema Público de Cuidados tendrá como objetivos reconocer, redistribuir y reducir las tareas de cuidado.

Así como erradicar la división sexual del trabajo por ser un mecanismo que propicia la desigualdad entre los géneros.

Inversión

“Significa asumir que cuidar no es un deber privado ni un destino natural femenino, sino una responsabilidad social compartida».

«Este derecho garantiza el involucramiento activo de toda la sociedad”, expresó Brugada Molina.

Presenté la iniciativa de Ley del Sistema Público de Cuidados para la Ciudad de México, un marco legislativo que busca consagrar el cuidado como un derecho humano en la Constitución local y redistribuir la carga de trabajo que ha recaído históricamente sobre las mujeres; porque… pic.twitter.com/wlZn1ufMqH — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 11, 2025

Además, informó que se cuenta con una inversión de 200 millones de pesos para la infraestructura del Sistema Público de Cuidados para un año.

Asimismo, contempla tener, en seis años, 200 sistemas y 300 espacios de cuidado y desarrollo infantil.

“Este año consideran 200 millones de pesos sólo para infraestructura y equipamiento de los sistemas que se van a construir en las Utopías y otros lugares de la ciudad”, puntualizó.

En conjunto, en la ciudad se cuenta con una inversión de 10 mil millones de pesos, que se distribuyen en apoyos y programas sociales.

Por una parte, desde la Cuna, con 560 millones; Pensión Universal para hombres de 60 a 64 años, con 231 millones; Ingreso Ciudadano Universal, con 853 millones.

Y; la construcción de las Casas de las 3R, con 500 millones; así como Mi Beca para Empezar y Entrega de Útiles Escolares, entre otros.

Acciones

En mi gobierno seguimos construyendo la #CapitalDeLaTransformación. Esta semana impulsamos acciones clave para fortalecer la seguridad, impulsar la inversión y promover la justicia social, consolidando una ciudad más equitativa e incluyente para todas y todos. pic.twitter.com/bxigQkR1Wa — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 11, 2025

En cuanto a la iniciativa de Ley del Sistema Público de Cuidados, Brugada Molina explicó que contempla servicios gratuitos como estancias para infantes de 6 meses a 6 años.

Incluyendo casas de día para personas adultas mayores, centros de rehabilitación para personas con discapacidad, lavanderías populares y comedores comunitarios.

Además, plantea la coordinación con las 16 alcaldías para que cada una cuente con su propio sistema local de cuidados, integrado y articulado a nivel de ciudad.

La propuesta establece una meta de 30 años para lograr la mayor cobertura de infraestructura de cuidados en la capital.

Asimismo, dispone que el presupuesto anual destinado al sistema no podrá ser menor al del año anterior, garantizando su sostenimiento, ampliación y mejora.

Incluye la obligación de contabilizar la aportación del trabajo de cuidados a la economía de la capital.

Homenaje

En el evento Ana María Falú, cofundadora de la Red Mujer y Hábitat para América Latina y el Caribe, reconoció el liderazgo de la Jefa de Gobierno Clara Brugada.

Y expresó su beneplácito por la presentación de esta iniciativa de ley, a la que calificó como histórica.

“Nos está dejando un legado, un legado muy significativo para las mujeres de la región, para las mujeres de América Latina, pero no sólo para la región, sino para las mujeres del mundo».

Y sentenció:

«Yo creo que estos hitos lo que están expresando es una voluntad política inclaudicable”.