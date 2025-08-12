Jitomate: Precio mínimo de exportación a solicitud de productores

Pequeños y grandes productores de jitomate solicitaron precio mínimo para seguir exportando a EE.UU pese aranceles: Sheinbaum

Regeneración, 11 de agosto de 2025. La presidenta Sheinbaum subrayó que el precio mínimo de exportación del jitomate se estableció a propuesta de los propios productores.

Y es que entre otras cuestiones la prensa preguntó sobre dicho precio y la exportación de jitomate a Estados Unidos.

Sheinbaum

«Fue una propuesta que hicieron los propios productores del jitomate», precisó la presidenta Claudia.

Además, dijo que «plantearon que era necesario establecer precios mínimos para evitar que algunos productores tuvieran precios más bajos…»

«… y no fuera justo para todos los productores la exportación de jitomate.

Seguidamente, explicó que hay pequeños productores en distintos lugares del país, y también hay los grandes productores, que principalmente son de Sinaloa.

«…, este acuerdo fue propuesto por ellos para que todos tuvieran la misma posibilidad de seguir exportando a pesar de este 17 por ciento que impuso el gobierno de los Estados Unidos».

Reveló asimismo que «ha estado el doctor Julio Berdegué, el secretario de Sader, en contacto con ellos, para ver qué otros apoyos necesitan».

Esto es el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Datos

Al tiempo que Sheinbaum subrayó el diálogo con los productores del jitomate mexicano y las alternativas a dicha industria agraria.

«Se requiere una fianza, por ejemplo, ahora para exportar, y se está trabajando para ver cómo se les puede apoyar a los pequeños productores con esa fianza».

Lo anterior, a partir de distintos esquemas.

«Se les planteó incluso la posibilidad de generar mayores esquemas de procesamiento del jitomate en nuestro país y también se está trabajando con ello».

«…; incluso la posibilidad de poner otras plantas en México para procesar en México el jitomate, para el mercado interno, para su exportación, pero de manera distinta, ya no fresco el jitomate».

Precisa

Pero, subrayó la presidenta, «la decisión de poner el precio mínimo fue de las propias organizaciones, todos estuvieron de acuerdo, desde el pequeño productor hasta el gran productor».

«A solicitud de ellos, de hecho», reiteró Sheinbaum.

Por otra parte el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) valoró de manera positivo precios mínimos de exportación para el jitomate fresco.

“Esta medida resulta clave para proteger a productores y exportadores nacionales, preservar más de 400 mil empleos directos…»

«… y mantener la estabilidad en un mercado estratégico como el de Estados Unidos”, señaló el CNA en un comunicado.

“…, la intervención oportuna del Gobierno de México (…) que ha permitido avanzar hacia una solución que salvaguarda la competitividad y el acceso del tomate mexicano en los mercados internacionales.”

Lo que se busca con la medida es proteger la producción nacional, evitar distorsiones en el mercado internacional y garantizar el abasto al consumo interno.

Así dijo Sader.

Norma

La norma estableció que el precio mínimo (en dólares por kilo) será para el tomate cherry: 1.7 dólares; tomate bola 0.95; con tallo 1.65 y en racimo 1.7; tomate Roma (saladette) 0.88, y tomate grape (uva) 1.7.

Mientras que otras variedades (Cocktail, Campari, Kumato, Mini Roma, Heirloom, Pera, Medley, San Marzano, otros) valdrán 1.7 dólares.

Según datos oficiales, 2 de cada 3 jitomates que se consumen en Estados Unidos son cultivados en México.