Trump: Papa León XIV es «débil» y «terrible en política exterior»

Ante un clima de subida en los precios del combustible, Trump dice que el pontífice «complace a la izquierda radical»

Regeneración, 13 de abril 2026– Trump lanzó duras críticas hacia el papa León XIV, llamándolo «débil en materia de delincuencia» y «terrible en política exterior», sosteniendo que su papado no existiría de no ser por la influencia internacional de su mandato.

Comentarios

El presidente intensificó sus comentarios el domingo en la noche al desembarcar del Air Force One tras un fin de semana en Florida que incluyó asistir al UFC 327 y jugar golf.

«El Papa León es débil en materia de delincuencia y terrible en política exterior», escribió Trump.

«Habla del ‘miedo’ a la administración Trump, pero no menciona el miedo que la Iglesia Católica y todas las demás organizaciones cristianas sintieron durante la COVID-19.

Cuando arrestaban a sacerdotes, ministros y a todo el mundo por celebrar misas, incluso al aire libre y manteniendo una distancia de 10 a 20 pies (3 a 6 metros)».

🟡 #EnVideo | El vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, ofreció declaraciones sobre el reciente intercambio de opiniones entre Donald Trump y el Papa León XIV.



"Sería mejor que el Vaticano se ciñera a asuntos de moralidad, a asuntos de lo que está pasando en la Iglesia… pic.twitter.com/NSfonW8Zj7 — Globovisión (@globovision) April 13, 2026

Gasolina

Esto se produce luego de que Trump advirtiera que los precios de la gasolina ‘podrían mantenerse o aumentar ligeramente’.

Luego, el presidente mencionó al hermano del pontífice, Louis, indicando que lo prefiere «mucho más», y subrayó la lealtad de este al movimiento MAGA.

«¡Él lo entiende, y León no! «, escribió Trump.

Trump también afirmó que el papa León «cree que está bien que Irán tenga un arma nuclear».

Trump ignores Bishop Barron’s statement that he should apologize for insulting Pope Leo XIV, maintaining that the Pope was in the wrong for criticizing Trump’s unpopular war against Iran.



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Venezuela

Y expresó que no está de acuerdo con tener un papa «que piensa que es una idea terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela.

Un país que enviaba enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y, peor aún, vaciaba sus cárceles de reos para enviarlos a nuestro país».

«Y no quiero un papa que critique al Presidente de los Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente para lo que fui elegido, POR UNA VICTORIA APLASTANTE:

Establecer cifras récord de combate a la delincuencia y crear el mejor mercado de valores de la historia», añadió el presidente, de acuerdo con el Irish Star.

Even among conservative-leaning bishops, there was dismay over the President’s unprecedented assault on Pope Leo and his Truth Social post. Trump heard them. Latest: https://t.co/HpCS2QWoVR pic.twitter.com/eff1YLsJFe — The Australian (@australian) April 13, 2026

Posición

Trump continuó afirmando que el papa León le debe su posición, sugiriendo que el ascenso de León es consecuencia directa de su presidencia.

«León debería sentir gratitud porque, como es evidente, fue una gran sorpresa.

No estaba en ninguna lista para ser papa, y la Iglesia lo eligió solo porque era estadounidense.

Pensaron que esa sería la mejor manera de tratar con el presidente Donald J. Trump», mencionó el presidente.

León XIV

«Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano».

El presidente terminó su discurso aseverando que el papa León se reunía con «partidarios de Obama» y «complacía a la izquierda radical».

«Lamentablemente, la debilidad de León ante el crimen y las armas nucleares no me agrada, ni tampoco el hecho de que se reúna con simpatizantes de Obama como David Axelrod.

Un perdedor de la izquierda, quien fue uno de los que querían que se arrestara a feligreses y clérigos», escribió Trump.

Sentido común

«León debería comportarse como papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y concentrarse en ser un gran papa, no un político.

Esto lo perjudica gravemente y, lo que es más importante, perjudica a la Iglesia Católica. Presidente DONALD J. TRUMP».

La reacción de Trump llegó luego de que el papa León XIV criticara las guerras globales el día anterior, lo que pareció ser un reproche indirecto hacia el presidente.

¡Basta de guerra!

«¡Basta de idolatría del yo y del dinero! ¡Basta de ostentación de poder! ¡Basta de guerra! La verdadera fuerza se demuestra sirviendo a la vida.

#Paz», publicó el pontífice en la red social X, junto a un fragmento bíblico.

El domingo, durante la celebración de la Pascua ortodoxa, el papa compartió otra serie de mensajes contundentes, esta vez tratando conflictos específicos de forma directa.

President Trump is openly condemning Pope Leo XIV after the head of the Roman Catholic Church criticized the U.S. and Israeli war with Iran. William Brangham reports on the rare public battle between the president of the United States and the first U.S.-born pope. pic.twitter.com/bQL5JBQn1F — PBS News (@NewsHour) April 13, 2026

Mensaje de Pascua

«Hoy, muchas Iglesias Orientales celebran la Pascua según el calendario juliano.

En comunión de fe en el Señor Resucitado, extiendo mis más sinceros deseos de paz a todas estas comunidades.

Oremos juntos por todos los que sufren a causa de la guerra, en particular por el querido pueblo de Ucrania.

Que la luz de Cristo consuele los corazones afligidos y fortalezca la esperanza de paz.

¡Que la atención de la comunidad internacional a la tragedia de esta guerra no decaiga!» —expresó León en su primer mensaje.