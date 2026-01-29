Tunden «El Golpe Invisible»: Horrible conjura mexicana inexistente

Conjura: Que consulados de México hacen política en EE.UU es absolutamente falso: Sheinbaum. Socios leales, ataja Moctezuma

Regeneración, 29 de enero de 2025. Desmentidas las afirmaciones vertidas en El Golpe Invisible, de hecho la presidenta dijo que su autor ni siquiera está relacionado con algún puesto de la administración actual.

Y es que se trata del libro El golpe invisible: cómo las élites estadounidenses y las potencias extranjeras utilizan la inmigración como arma, de Peter Schweizer.

Mismo que incluso , ya se colocó en los primeros ocho lugares de los libros de no ficción más vendidos por Amazon, reportan en redes.

Se trata de una conjura de horribles ramificaciones donde se quiere cambiar densidades poblacionales para influir en la política es EE.UU, y desde luego, en su seguridad nacional.

— Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) January 29, 2026

La conjura

Como se sabe, libelo se refiere a un escrito difamatorio, sobre lo cual los periodistas preguntaron si el tema se abordó en la mañanera conversación entre Trump y la presidenta.

(Como se sabe Trump y Sheinbaum conversaron 40 minutos por la mañana. Donald posteriormente elogió a Claudia y dijo que los mexicano habrían de estar orgullosos de su presidenta).

Sin embargo, el tema del texto -«No fue abordado en la conversación»-, respondió Sheinbaum.

Seguidamente dijo que ayer salió un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

«Es una persona que escribió este libro, de ahí retomaron… Es un libro que dice que “desde los Consulados estamos haciendo política para Estados Unidos o en Estados Unidos”; cosa que es absolutamente falsa».

Cónsul

«Los Consulados tienen una labor que está determinada por las leyes internacionales». Y lo que hacen nuestros Consulados esencialmente, es la protección de los mexicanos en EE.UU.

«, Y, la atención de los mexicanos en Estados Unidos. Esa es su labor fundamental y a eso se dedican».

Al tiempo que asentó desde Palacio Nacional:

«…, negamos rotundamente que estén haciendo algo que tenga que ver con la política de los Estados Unidos».

Respetillo

Sin citarlo, Sheinbaum invocó aquello de que el respeto al derecho ajeno es la paz:

«Nosotros somos muy respetuosos de… Si nosotros pedimos “la no intervención a otros países”, obviamente nosotros cumplimos con ese principio constitucional».

Por otra parte, aclaró que el tal Schweizer, «es una persona que no tiene nada que ver con la administración del gobierno del presidente Trump, sino una persona que publicó esto».

«También publica sobre otros gobiernos, no solamente sobre el Gobierno de México», abundó.

Penacho

Por otra parte, el embajador mexicano en los EE.UU, Esteban, precisamente Moctezuma, calificó como absurdas las versiones al regresar a Washington tras visitar los consulados en Dallas y San Antonio.

«De manera que podamos aclarar en los mismos medios con derecho de replica lo absurdo que es este planteamiento…».

Acuso el sinsentido al indicar la lealtad mexicana para con el pueblo norteamericano.

«…todo lo contrario: México es un gran socio, un socio leal de los Estados Unidos».

«»Estamos trabajando en todos los consulados por asistir, obviamente, a nuestra población migrante a través del derecho internacional…

«… y del derecho de los EE. UU para favorecer la relación bilateral, el comercio y la relación cultural entre México y los Estados Unidos”.

Todo ello con base en la Convención de Viena y brinda asistencia y protección a los derechos de los más de 30 millones de mexicanos y mexicoamericanos que solicitan servicios consulares.

Todo ello coordinado con las autoridades locales, estatales y federales de la Unión Americana.

Que dice

Ciertamente Donald Trump se convirtió principal promotor donde dice que Morena-Gobierno-consulados junto con élites estadounidenses se valen de los inmigrantes como arma secreta para cambiar la demografía del país y con ello, transformar a la sociedad y a la política de EU.

“México tiene 53 consulados en EU, Reino Unido y China tienen seis y siete, respectivamente (…). Los funcionarios consulares están ocupados apoyando actividades políticas, intentando afectar las elecciones presidenciales».

«Creo que es inapropiado que el Gobierno mexicano y sus diplomáticos estén involucrados en este tipo de actividad política dentro de EE.UU”.

Así dijo el autor en Takeout de CBS News.

Luego se queja de Noroña dijo que «California, Texas y Nuevo México eran, entre otras parcelas, ‘territorios ocupados’”.

Lo que busca “el desprendimiento cultural y político del suroeste estadunidense de EU y transformarlo para que parezca civilización mexicana”.

Sin desperdicio, el autor, también cita aquello que dice:

“Y aunque mi certificado de nacimiento dice americano, soy puro mexicano”, “Cambiamos de lugar, pero no de banderas. Yo tengo el verde, blanco y rojo en mis venas”.

Literalmente, como dice la canción Legado de Grandeza promovido por Sheinbaum.

La última y nos vamos

Como debe ser la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) desmintió de manera categórica que la red consular de México en EE.UU haya buscado influir en los procesos políticos internos de ese país.

“En los últimos días han circulado diversas notas en algunos medios de comunicación, sobre supuestas actividades de carácter político propiciadas desde los consulados mexicanos en Estados Unidos.

«Se trata de falsedades carentes de sustento, que categóricamente negamos y desmentimos”, señaló.

Reiteró que el trabajo consular se apega estrictamente al marco jurídico internacional y al principio de no intervención “y no responde a motivaciones políticas”.