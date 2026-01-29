Grupo México creció un 70% en el cuarto trimestre de 2020

Grupo México produjo mayor cantidad de cobre, molibdeno y plata; Además hubo aumento en los precios del oro y zinc

Regeneración, 28 de enero 2026– El martes, Grupo México reportó un crecimiento interanual de 67.3% en su beneficio neto para el cuarto trimestre de 2020, principalmente gracias a los resultados de su sección minera, según el informe de resultados presentado a la bolsa local.

Ganancias

Las ganancias totales del grupo sumaron alrededor de US$1.274 millones durante este periodo.

Este incremento fue el resultado de una mayor producción de cobre, molibdeno y plata en comparación con el año pasado, así como de un aumento en los precios del oro y del zinc.

Los ingresos generados por la minería ayudaron a contrarrestar una caída en las ganancias de sus divisiones de transporte e infraestructura.

Esto fue debido a las menores ventas en el último trimestre del año, en el contexto de la pandemia de coronavirus.

Ingresos totales

En otro orden, los ingresos totales de la empresa alcanzaron cerca de US$3.217 millones en el último trimestre del año anterior.

De acuerdo con el documento, el crecimiento fue de un 22% en comparación con el mismo periodo de 2019.

Las utilidades acumuladas de Grupo México subieron un 4% durante todo el año pasado en comparación con 2019, mientras que sus ingresos aumentaron un 2.1%.

Desde octubre, las acciones de Grupo México han tenido un incremento del 61.5% en la bolsa mexicana, acercándose a su máximo histórico conseguido en enero.

Terminal

Medios locales informaron que la empresa llevará a cabo la construcción de una terminal para almacenamiento de hidrocarburos en el estado central de Aguascalientes.

Esto se realizará como una colaboración de la empresa de Germán Larrea con Valero Energy.

«La noticia es positiva para Grupo México, ya que está en línea con la estrategia de la empresa.

Esta contempla un intenso periodo de inversión en diversos proyectos», comentaron analistas de Monex en un informe.