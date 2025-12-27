Turquía: 115 Detenidos de ISIS, lo que se sabe

El gobierno de Turquía detuvo a 115 sospechosos de ISIS tras operativos masivos para frustrar planes de ataque

Regeneración, 27 de diciembre de 2025.– ¡Vaya cierre de año! Las autoridades turcas no se andan con rodeos. El gobierno lanzó una ofensiva nacional contra el Estado Islámico (ISIS/Daesh).

🇹🇷 | Turquía descabeza una red del Daesh de 115 yihadistas que planeaba matanzas en Año Nuevo.



La Fiscalía de Estambul ha confirmado una de las mayores operaciones antiterroristas de los últimos años. Las fuerzas de seguridad han arrestado a 115 sospechosos vinculados al Daesh… pic.twitter.com/lKX2rgOhaU — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) December 27, 2025

El golpe preventivo

El ministro del Interior, Alí Yerlikaya, confirmó la captura de 115 sospechosos. Las redadas ocurrieron en 31 provincias distintas. El despliegue fue masivo.

La policía turca buscaba neutralizar amenazas antes de las fiestas. No quieren sorpresas en Navidad ni Año Nuevo. La seguridad nacional está en juego.

Planes de ataque y miedo

Los detenidos planeaban ataques contra sinagogas e iglesias. También vigilaban la embajada de Irak. El peligro era real y muy cercano.

«Estamos decididos a no dejar respirar a los terroristas», sentenció el ministro Yerlikaya. El funcionario busca proyectar una imagen de control total.

🚨 In an operation by Türkiye’s National Intelligence Organization (MIT), Mehmet Goren, a senior ISIS (Daesh) figure codenamed Yahya, is captured in the Afghanistan-Pakistan region and brought to Türkiye, security sources say



▶️ MIT says Goren agrees to carry out suicide attacks… pic.twitter.com/mmuu4jIgkC — Anadolu English (@anadoluagency) December 22, 2025

«En una operación de la Organización Nacional de Inteligencia (MIT) de Turquía, Mehmet Goren, un alto mando de ISIS (Daesh) conocido bajo el nombre en clave ‘Yahya’…

«…, fue capturado en la región de Afganistán-Pakistán y trasladado a Turquía», informaron fuentes de seguridad.

El MIT afirma que Goren aceptó llevar a cabo ataques suicidas contra civiles en Afganistán, Pakistán, Turquía y Europa.

El botín de la guerra

Durante los cateos, la Dirección General de Seguridad incautó material relevante. Encontraron documentos digitales y mucho dinero en efectivo.

En 124 domicilios registrados incautaron pistolas y municiones. También hallaron propaganda extremista prohibida.

Pero no nos engañemos. El problema de fondo sigue latente. Las fronteras son porosas y el conflicto regional no cesa.

🔴 "IŞİD bünyesinde saldırı hazırlığında oldukları" iddiasıyla gözaltına alınan 115 kişiden yabancı uyruklular sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi’ne gönderildi.



Türk vatandaşları ise mahkemeye çıkarılacak. pic.twitter.com/MJwOm0gVLK — Daily Islamist (@dailyislamist) December 26, 2025

«De las 115 personas detenidas bajo el argumento de que estaban «preparando ataques dentro de la organización ISIS», los extranjeros fueron enviados a la Dirección de Gestión de Migración para su deportación. Los ciudadanos turcos serán llevados ante los tribunales.»

Estatus del operativo

El operativo sigue bajo el nombre clave «Gürz-25». Es una pieza más del tablero geopolítico turco. Las fuerzas de seguridad mantienen el nivel de alerta máxima.

La cifra de arrestos podría aumentar en las próximas horas. Turquía intenta demostrar que su mano dura es efectiva. Veremos si la paz dura hasta enero.