Pesar por accidente en Interoceánico, atender víctimas e investigar

Interoceánico: Solidaridad con familias de 13 personas que perdieron la vida. Afrontar el hecho con responsabilidad, sensibilidad y justicia

Regeneración, 29 de diciembre de 2025. La presidenta Sheinbaum envió un mensaje de solidaridad con las 13 personas que perdieron la vida tras descarrilamiento en la Línea Z del Tren Interoceánico, ruta Salina Cruz a Coatzacoalcos.

El percance a la altura de la comunidad Nisanda, Oaxaca.

Desde Palacio Nacional la presidenta asentó que atender a las víctimas, esclarecer causas del accidente y garantizar la seguridad en la infraestructura del tren Interoceánico.

E incluso dio a conocer un número telefónico para familiares de viajeros en el tren accidentado.

Sheinbaum

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein informa prioridades del Gobierno de México tras accidente del Tren Interoceánico: atender a víctimas y familias de manera directa, esclarecer los hechos, así como garantizar la seguridad de vías e infraestructura. Sigue el trabajo… pic.twitter.com/7lu5ipQsUR — Gobierno de México (@GobiernoMX) December 29, 2025

Cabe destacar Sheinbaum subrayó lo lamentable del accidente, y narró que de inmediato coordinó la atención del siniestro con la secretaría de Marina y que acudirá al sitio en próximas 24 horas.

Lo anterior, precisamente para la asistencia presidencial directa a las victimas y familiares de víctimas.

-«Tiene que esclarecerse absolutamente todo; para ello, el tren lleva una caja negra, ahí viene mucha información.

«Ya está en cadena de custodia de la FGR»-, asentó la presidenta Claudia en las Mañaneras del Pueblo.

Accidente

🚨 Lista de personas hospitalizadas por el accidente del Tren Interoceánico.



Teléfono al que pueden comunicarse familiares de las víctimas:

☎️ 55 2230 2106 pic.twitter.com/tx8QVDDr4R — Gobernación (@SEGOB_mx) December 29, 2025

Como se indica se trata del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el que viajaban 250 personas.

De hecho la Marina precisó en redes sociales que 139 personas se encuentran fuera de peligro.

Además, 98 lesionadas, de las cuales 36 se encuentran recibiendo atención médica hospitalaria «y el resto se encuentran sin lesiones de gravedad, y lamentablemente 13 personas perdieron la vida».

«La Secretaría de Marina expresa sus más sentidas condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida en este lamentable accidente…

«…, así mismo, reafirma su compromiso atendiendo con la máxima responsabilidad, transparencia y apego a la ley, brindando apoyo inmediato a los afectados.

Acción

En el mundo ocurren miles de accidentes ferroviarios al año. Solo en Estados Unidos hubo 901 víctimas mortales en 2021. ¿Ustedes creen que las oposiciones políticas lucren con esas tragedias en otros países? No, solo los panistas y priístas son así de carroñeros y miserables. pic.twitter.com/zOu8YktQTR — Mexicano Comunista 🇲🇽 (@ProfesorChairo) December 29, 2025

Durante las acciones de búsqueda y localización de las personas, la Institución desplegó un total de 360 elementos navales.

Además de 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico.

La Marina reiteró vocación de servicio, seguridad y bienestar de la población mexicana.

«…, así mismo continuará colaborando de manera coordinada con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos».

Datos

En el tren viajaban un total de 241 pasajeros y 9 tripulantes a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones.



De 36 personas que permanecen hospitalizadas, de las cuales cinco se reportan en estado grave.

Los afectados fueron trasladados a hospitales en Matías Romero, Salina Cruz, Juchitán e Ixtepec.



Desde luego, las autoridades federales, incluida la Fiscalía General de la República (FGR), han iniciado una carpeta de investigación para determinar las causas exactas del descarrilamiento.