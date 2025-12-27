Trump desplaza a decenas de embajadores de la era Biden

Trump despide a 29 embajadores en Navidad, dejando sedes vacantes en África y Asia. Remplazos para garantizar American First (EE.UU primero)
Regeneración, 27 de diciembre de 2025.– Navidad de purga: Donald Trump decidió «echar a la calle» a casi 30 embajadores de carrera.
Adiós a la experiencia
Los despedidos no son improvisados. Son funcionarios de carrera del Servicio Exterior. Muchos servían en países de África, Asia y Centroamérica.
«Es un proceso estándar en cualquier administración», se limitó a decir un portavoz del Departamento de Estado. Pero todos sabemos que no es así.
El rastro de Marco Rubio
Esto no es nuevo. El secretario de Estado, Marco Rubio, ya venía afilando la tijera. Rubio despidió a cientos de empleados este verano pasado.
Bajo la bandera de «America First», buscan lealtad ciega. La experiencia diplomática ahora estorba en Washington. Es una purga política en toda regla.
«ÚLTIMA HORA: El mejor Secretario de Estado, Marco Rubio, da una GRAN vuelta de la victoria después de cerrar USAID y despojar de fondos al Complejo Industrial de ONG. ¡MAGA AMA A MARCO!
«¡No estamos enriqueciendo a ningún grupo externo que gane mucho dinero con el dinero de sus contribuyentes!»»
Sedes en el olvido
¿Qué países se quedan huérfanos? La lista incluye a Guatemala, Nigeria, Filipinas y Vietnam. En total, hay vacantes en al menos 29 naciones.
África es la región más golpeada. Países como Senegal, Uganda y Níger perdieron a sus representantes.
«África (13): Burundi, Camerún, Cabo Verde, Gabón, Costa de Marfil, Madagascar, Mauricio, Níger, Nigeria, Ruanda, Senegal, Somalia, Uganda.
«Asia/Pacífico (6): Fiyi, Laos, Islas Marshall, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Vietnam.
«Europa (4): Armenia, Macedonia, Montenegro, Eslovaquia.
«Otros: Argelia, Egipto, Nepal, Sri Lanka, Guatemala, Surinam.»
Un caos anunciado
Hasta hoy, el gobierno no tiene reemplazos listos. Aliados clave como Ucrania, Alemania y Arabia Saudita siguen sin embajador confirmado.
«Trump está entregando el liderazgo a China y Rusia», denunció la senadora Jeanne Shaheen. El desmantelamiento institucional parece no tener freno alguno.