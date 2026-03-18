TV Azteca: Juicio sumario en Nueva York, sale de Bolsa Mexicana

Jueza Moces del sur de Nueva York concedió a los acreedores de TV Azteca procedimiento abreviado tras dilaciones. Adeudo de 600 millones USD

Regeneración, 18 de marzo de 2026. En redes destacan que jueza de Nueva York concedió juicio abreviado contra TV Azteca a petición de acreedores. En paralelo la televisora sale de la Bolsa Mexicana de Valores.

Y es que la jueza Barbara Moses aprobó la petición liderada por The New York Mellon, para un juicio sumario. Al tiempo que concedió se suspenda el proceso de descubrimiento de pruebas en espera de la moción.

Azteca

#DATO TV Azteca usa herramienta jurídica de última instancia para que, ante un juez, se garanticen los compromisos conforme a solvencia #RegeneracionMxhttps://t.co/xWu2C0mNVL — RegeneraciónMx (@RegeneracionMx) February 27, 2026

Al tiempo que en redes se señala que el viernes pasado, los acreedores de Tv Azteca alertaron de supuestos archivos incorrectos y silencios.

Por lo que temen que la televisora esté haciendo transferencias fraudulentas para esconder sus activos de una deuda que presuntamente supera los 600 millones de dólares.

En ese momento, los acreedores, liderados por The Bank of N.Y. Mellon, pidieron al juez que en menos de una semana se les dé respuesta.

Cabe destacar que argumentaron que la televisora ha comunicado su concurso mercantil en México les hace sospechar de más tácticas dilatorias para no pagarles.

E incluso dijeron que no ha presentado estados financieros ni otros documentos clave para identificar posibles movimientos de activos entre TV Azteca y empresas relacionadas.

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El periodista @jenarovillamil señaló que acreedores de TV Azteca en #EEUU acusan que su concurso mercantil voluntario busca evitar el pago de deudas vencidas desde 2024. Además, explicó que la televisora dejó de cotizar en la Bolsa Mexicana de… pic.twitter.com/Ix1QRYJJQK — Punto de Referencia (@MXReferencia) March 18, 2026

Anuncia

El 26 de febrero de 2026 la empresa anunció públicamente que presentaría su solicitud de concurso, aunque hasta ahora una jueza federal no admitió, por ahora, la demanda de concurso mercantil de TV Azteca.

Como se sabe para protección ante sus acreedores para reestructurar sus deudas.

Después de casi tres décadas en el mercado accionario, TV Azteca concretó su salida de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

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Precisamente, como parte de un proceso de reestructura financiera en medio de presiones por deuda y cambios en su modelo de negocio.

Así, canceló su inscripción en el Registro Nacional de Valores, con lo que deja oficialmente de cotizar en el mercado bursátil mexicano.

Concurso

Como se sabe la empresa deja de ofrecer sus acciones al público inversionista en la bolsa. Sus títulos ya no se compran ni venden en el mercado bursátil.

Además, la empresa pasa a operar fuera del esquema tradicional de financiamiento público y reduce sus obligaciones de reporte ante inversionistas.

Esto es, se indica, en términos prácticos, se trata de un proceso similar a una deslistación, que marca el fin de su etapa como empresa bursátil tras casi 30 años.

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La salida no es aislada. Forma parte de una estrategia para enfrentar problemas financieros acumulados en los últimos años.

Finalmente se subraya un contexto de deuda con acreedores internacionales, que ronda los 600 millones de dólares y, conflictos legales en Estados Unidos por el impago de bonos desde 2020

Amén de la necesidad de reorganizar pasivos y mejorar su liquidez, presiones fiscales y financieras dentro de Grupo Salinas

Además, la empresa inició en febrero de 2026 el proceso de concurso mercantil, una figura legal que permite negociar deudas bajo supervisión judicial.