Alcanzar Soberanía Energética proclama Sheinbaum

Sheinbaum: Futuro energético exige innovación y visión de largo plazo. Cuauhtémoc Cárdenas se integra a Comisión Consultiva del Petróleo

Regeneración, 18 de marzo de 2026. En el 88 Aniversario de la Expropiación Petrolera, la Presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó su compromiso con el futuro energético de la nación.

Aanunció que su gobierno continuará el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas del pueblo de México.

Seguidamente, llamó a avanzar en la soberanía energética es aumentar la producción de gas natural y de fuentes renovables, así como mantener la producción y el procesamiento de petróleo.

Sheinbaum

“Sabemos que el futuro energético de la nación exige visión, innovación, responsabilidad y una visión de largo plazo de nuestra soberanía.

«En nuestro sexenio, como nos comprometimos, tenemos grandes objetivos:

«…,uno, seguir avanzando con el fortalecimiento de Pemex y Comisión Federal de Electricidad como empresas públicas y el otro: garantizar la soberanía energética de México…

«…, avanzando también en su menor impacto ambiental».

Proyecto

Seguidamente subrayó la independencia energética y su fortalecimiento.

“Tenemos claro que garantizar la producción de energía que requiere el país, significa fortalecer la soberanía.

«Si bien hemos reducido significativamente la importación de gasolinas, gracias a la construcción de la refinería Dos Bocas, la adquisición de la refinería Deer Park…

«…, y el rescate de las otras 6 refinerías del sistema, seguimos importando 75 por ciento del gas natural que consumimos. Este combustible hace funcionar las plantas de generación eléctrica y nuestras fábricas».

«Por ello, el llamado para avanzar en la soberanía energética adquiere una enorme relevancia cada día, en estos momentos significa avanzar en la soberanía energética».

Esto es, explicó:

«Aumentar la producción nacional de gas natural, que es el siguiente objetivo y las fuentes renovables de energía, además de seguir manteniendo la producción de petróleo y su procesamiento».

«Asimismo, vamos a seguir promoviendo el desarrollo de las fuentes renovables de energía”, anunció desde Pueblo Viejo, Veracruz.

Cárdenas

La Jefa del Ejecutivo Federal celebró la incorporación del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien presidirá la nueva Comisión Consultiva del Petróleo.

«…, para tomar decisiones sobre la visión energética del país».

Además, reconoció al excandidato presidencial por su lucha permanente por la soberanía energética y enseñar al país que la lucha por la democracia se construye con el pueblo de México.

Destacó que a 88 años de la expropiación petrolera que realizó el general Lázaro Cárdenas del Río, hoy Pemex vuelve a consolidarse como una sola empresa pública al servicio del pueblo y de la nación.

Esto es, integrándose verticalmente, con los siguientes resultados: reducción de la deuda de Pemex en un año en 13 por ciento; el pago a proveedores, prácticamente, alcanzó el 100 por ciento.

Al tiempo que explicó se transforman diariamente casi 1.3 millones de barriles de crudo en gasolinas y diésel; y en 2025 se produjeron 25 por ciento más fertilizantes.

Lux

La secretaria de Energía, Luz E. Gonzálezr, destacó que después de décadas de gobiernos neoliberales, la Cuarta Transformación celebra el rescate de Pemex.

Lo anterior gracias al nuevo marco legal que otorgó la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución.

Dijo, que existen resultados tangibles como el incremento del 100 por ciento en la refinación de petrolíferos a comparación de 2018.

La reducción de la deuda de Pemex en 19 por ciento entre 2018 y 2025; la rehabilitación de los complejos petroquímicos.

Así como la estabilización del precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro, gracias a la renovación del acuerdo voluntario con los empresarios del sector.

El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, resaltó que Petróleos Mexicanos no se repliega ni se somete; se fortalece y renueva.

Por ello, anunció la creación de la Comisión Consultiva del Petróleo, que presidirá el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Y, la cual estará orientada al análisis estratégico de las tendencias, condiciones y perspectivas nacionales e internacionales de la industria de los hidrocarburos.

Ello, con la finalidad de emitir opiniones y recomendaciones que apoyen la toma de decisiones, dijo ante Sheinbaum.