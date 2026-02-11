Sinaloa: FGR Identifica a Mineros. Activan Plan de Seguridad

FGR identifica a cinco mineros plagiados en Sinaloa. Harfuch confirma detenciones y anuncia nuevas medidas de protección para el sector

Regeneración, 10 de febrero de 2026.– La Fiscalía General de la República confirmó la identidad de cinco mineros localizados en Concordia. Los restos pertenecen a trabajadores de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp. Estos empleados desaparecieron el pasado 23 de enero tras ser interceptados por un comando.

El secretario Omar García Harfuch informó que el crimen fue producto de una confusión. Los delincuentes pensaron que los trabajadores pertenecían a un grupo criminal antagónico. «La lucha es entre Chapos y Mayos», explicó el funcionario federal durante la conferencia matutina.

Detenciones clave y avances forenses

Las autoridades lograron la captura de cuatro integrantes de Los Chapitos. Estos sujetos están presuntamente vinculados con el secuestro masivo en la zona minera. García Harfuch aseguró que habrá más detenciones en los próximos días conforme avance la investigación.

Peritos expertos identificaron a cinco víctimas mediante pruebas científicas de genética forense. Los especialistas aún trabajan en el reconocimiento de otros cinco cuerpos hallados en una segunda fosa. La zona de la Presa El Tecolote continúa bajo resguardo militar estricto.

Nuevas medidas de seguridad para minas

La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó una reunión urgente con la cámara minera. El Gobierno Federal implementará escoltas armadas de la Guardia Nacional para el personal. Estas unidades resguardarán los trayectos desde los campamentos hacia los yacimientos operativos.

Se establecerá un sistema de monitoreo satelital permanente en las rutas críticas. Las empresas mineras contarán con un canal de comunicación directa con el Gabinete de Seguridad. El objetivo primordial es blindar la actividad económica estratégica en zonas de alto riesgo.

Justicia y apoyo a las familias

La FGR mantiene contacto directo con los familiares de las diez víctimas plagiadas. Los cuerpos identificados serán trasladados a sus estados de origen para los servicios funerarios. El Gobierno Federal colabora estrechamente con las autoridades de Sinaloa en las diligencias.

«No se puede permitir la impunidad», sentenció el secretario de Seguridad Pública. Se integran todas las pruebas para procesar a los responsables por delincuencia organizada. El Estado mexicano garantiza que se reforzará la presencia institucional en todo el territorio.