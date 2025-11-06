Universidades públicas unirse a SaberesMx: Sheinbaum

SaberesMx Primera plataforma que se enriquecerá con contenidos de todas las universidades. Democratizará el acceso al conocimiento: Sheinbaum

Regeneración, 5 de noviembre de 2025. Sheinbaum convoca a las universidades públicas a sumarse a plataforma “SaberesMx” para acercar el conocimiento al pueblo.

Y es que SaberesMx es la primera plataforma que se enriquecerá con contenidos de todas las universidades, con lo que se democratizará el acceso al conocimiento.

Además se convertirá en un instrumento de movilidad social.

Conferencia de prensa matutina. Miércoles 05 de noviembre 2025

Cabe destacar que con respeto a la autonomía de las instituciones de Educación Superior, la presidenta les convocó a hacer un ejercicio de austeridad republicana para ampliar la matrícula de estudiantes.

El primer curso inicia el 17 de noviembre, será de prevención de adicciones, ofrecerá 71 herramientas didácticas y tendrá una duración de 18 horas.

Lo anterior en el marco de la Primera Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior.

“Los convoco también, eso ya lo oyeron, a esta gran convocatoria que nos hace la Secretaría de Educación Pública, a ser parte de esta plataforma de Saberes MX…»

«…, tiene un enorme futuro y potencial esta plataforma, parece menor…»

«…, pero si construimos o hacemos que en esta plataforma mucho de lo que se enseña en nuestras universidades, institutos de educación superior…»

«.., sea parte de la plataforma y lo pongamos a disposición de cualquier persona…»

«.., vamos a hacer que las universidades se acerquen más a la gente, al pueblo, que se acerquen más a todos los ciudadanos”, destacó.

Hoy vivimos un momento inédito para la Educación Superior en México. 🇲🇽



Hoy vivimos un momento inédito para la Educación Superior en México. 🇲🇽

Acompañados por la Presidenta @Claudiashein y el Secretario de Educación @mario_delgado , presentamos #SaberesMX, la primera plataforma pública nacional de microcredenciales para la vida y el trabajo,…

“Quedaron lejos tiempos de la parafernalia del poder, de los privilegios, podemos hacer un gran esfuerzo por nuestros estudiantes, entre menos privilegios haya más matrícula se puede abrir, es factible”, agregó.

Reconoció la disposición de las y los rectores para la construcción del nuevo Bachillerato Nacional.

Además confió en que, con la unión de esfuerzos entre universidades y el Gobierno de México, se podrán atender los problemas de la nación.

De este modo alcanzar metas como la soberanía tecnológica o de innovación.

Afirmó que hoy, al igual que en su etapa como estudiante, una de sus grandes luchas es garantizar la educación como un derecho.

Esto es, que los jóvenes no sean rechazados y todos puedan acceder a los estudios universitarios.

Lo que traerá paz, menos violencia y hará de la educación el centro de la transformación del país.

Participa la Rectora de la BUAP en la Primera Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior.



Convocada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien solicitó sumarse a SaberesMx.



ℹ️ Más información aquí: https://t.co/ak5Nj0bv5G#BoletínBUAP pic.twitter.com/KCHtVAeklH — BUAP (@BUAPoficial) November 5, 2025

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, puntualizó que se trata de la primera vez en la que el Gobierno de México se reúne con universidades para impulsar una estrategia colaborativa.

Misma que marca un cambio profundo y que propone conocimiento intersecretarial e intersectorial, con universidades, gobierno, sectores sociales y productivos.

Por otra parte, se destaca la intervención del subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí.

Mismo quien detalló que SaberesMx es la primera plataforma que se enriquecerá con contenidos de todas las universidades, democratizando el acceso al conocimiento y convirtiéndose en un instrumento de movilidad social.

Agregó que se trata de una herramienta de orientación vocacional donde se podrán consultar las carreras existentes y nuevas que se ofrecen en las distintas universidades.

Anunció que el primer curso de Saberes MX inicia el 17 de noviembre, será de prevención de adicciones, ofrecerá 71 herramientas didácticas, tendrá una duración de 18 horas y se aspira que 5.5 millones de estudiantes se inscriban.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, resaltó que SaberesMx es un esfuerzo público a través del cual se enseñará a aprender para toda la vida, se ofrecerá acompañamiento, y será un sistema nacional de capacitación.

En el marco de la Primera Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior, la Presidenta Claudia Sheinbaum @Claudiashein convocó a rectoras y rectores a sumarse a la plataforma "SaberesMx", con el objetivo de acercar el conocimiento al pueblo de…

El director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes, informó que, como parte de esta estrategia colaborativa, la institución abrió 28 mil 176 espacios de educación virtual (Polivirtual).

E incluso extendió campus a estados como Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Chiapas y dos más próximos a inaugurarse en Guerrero.

Por otra parte, la rectora de la Universidad Intercultural del Pueblo, Sofonías Antonio, reconoció se abrieron espacios de Educación Superior donde antes no había.

El rector Leonardo Lomelí anunció que la UNAM sumará conocimiento y experiencia académica en la construcción de SaberesMX, la nueva plataforma pública de educación en línea impulsada por el Gobierno de México y presentada hoy en un evento que contó con la presencia de la…

Actualmente suman 28 las universidades interculturales en el país, con 71 unidades académicas, ocho carreras técnico-superior, 107 licenciaturas, 22 maestrías, 10 doctorados.

Esto, con una matrícula que rebasa los 27 mil estudiantes y donde más de 64% son mujeres. “Porque usted es Presidenta, yo soy rectora de una universidad intercultural”, expresó.