Homologar en las 32 entidades el delito de acoso: Sheinbaum

Acoso es delito del fuero común, por tanto a cargo de los Estados. Eliminar discrepancias en Códigos Penales locales. Solidaridad: Sheinbaum

Regeneración, 5 de noviembre de 2025. El acoso sexual en México no se castiga por igual en todo el país, por lo que Sheinbaum anunció una reforma para homologar el delito en los 32 estados.

Lo anterior, luego de la agresión que vivió el martes la presidenta en las inmediaciones de Palacio Nacional.

Sheinbaum

Y es que en redes se indica que el Código Penal Federal establece hasta tres años de prisión a quien cometa acoso sexual.

Sin embargo, al tratarse un delito del fuero común, este se persigue y sanciona por estado.

No obstante, existen discrepancias entre los Códigos Penales locales respecto a la definición del delito, las penas establecidas y las condiciones para los agravantes.

Presenté una denuncia por el episodio de acoso que viví ayer en la Ciudad de México. Debe quedar claro que, más allá de ser presidenta, esto es algo que viven muchas mujeres en el país y en el mundo; nadie puede vulnerar nuestro cuerpo y espacio personal.



Revisaremos la… pic.twitter.com/jcs6FweI6q — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 5, 2025

Esto es, como el uso de espacios públicos para cometer la agresión o la edad de la víctima.

Así en CDMX se castiga con entre uno y tres años de prisión, además de multas económicas y la destitución del cargo si el agresor es servidor público.

Por otra parte, En cambio, en estados como Nuevo León, la sanción va de seis meses a dos años de cárcel.

Además, 20 estados definen el acoso como la acción de «asediar con fines sexuales» o «lascivos», pero otros lo establecen como «solicitar favores sexuales», como es el caso del norteño Coahuila.

Sanciones

Cabe resaltar que la presidenta pidió a la Secretaría de la Mujer revisar toda la legislación sobre acoso.

«Yo ayer envié una carta, estoy viendo cómo puedo ir a un Ministerio Público a firmar. Pero cuando te ocurre eso en la calle como mujer»

«.., ¿qué pasa?, tienes que ir al Ministerio Público a presentar tu denuncia; entonces ya es todo el día, ¿verdad?»

Y después está: ¿qué ocurre?, que los Ministerios Públicos dicen: “¿Cuál es tu prueba?”, o incluso revictimizan: “¿Y por qué te pusiste ahí?”, “¿y por qué te vestiste de esta manera?”, que es terrible.

Tras lo anterior reconoció avances en la materia, sin embargo la denuncia «sigue siendo un problema».

Entonces, sí necesitamos discutir, y no solo la iniciativa de la «Presidencia, que sí la vamos a enviar, o a colectivizar con todos los gobernadores, porque es un delito —repito— del fuero común, no es un delito federal».

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein denunció penalmente el acoso del que fue víctima ayer en la Ciudad de México.



“Mi reflexión es que si no presento delito, ¿en qué condición quedan las mujeres mexicanas?”



Anunció que comenzará una campaña contra este delito e… pic.twitter.com/prLr9UZksl — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 5, 2025

Pero sí tenemos, primero, que visibilizar y decir: Eso no, un “no”, claro y contundente. «El espacio personal de las mujeres no debe ser vulnerado. Eso no. Además, ocurre en nuestro país».

Y segundo, ¿cómo lo atendemos desde campañas, desde las escuelas?, porque tiene que ver también con una educación a los hombres, no solamente la denuncia penal o pública.

Y también el cómo presentas tu denuncia para que no tenga ese problema de que, a la hora de que denuncias, o no te hacen caso o pierdes todo el día.

«Creo que entre todos tenemos que garantizar que este sea un derecho de todas las mujeres mexicanas: el que no sea vulnerado su espacio, su cuerpo, pero además que tengamos la facilidad de denunciarlo.

Fotos

Además de los cambios legislativos que colectivizará con gobernadores, así como las campañas y acciones de la Mujer, criticó el uso de la imágen de los hechos como una revictimización.

«Y, además, también hay que decirlo, porque el uso de la imagen, déjense ustedes que sea la Presidenta, eso… Soy una mujer, por principio».

Transitar el espacio público de manera segura, debe ser una garantía tanto para hombres como para mujeres.

Es por ello, que doy todo mi apoyo a la Presidenta @Claudiashein, tras denunciar el acoso sexual del que fue víctima.

Siempre he pedido a las mujeres que denuncien cualquier… — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) November 6, 2025

«¿Quién sube la imagen? ¿Con qué sentido? También, porque ahí hay muchos delitos que pueden tipificarse, más allá de que lo vaya a denunciar o no».

«Pero esto viven muchas jóvenes en nuestro país»

Finalmente, entre otros aspectos, Sheinbaum puntualizó: «Visibilicemos y entre todos acabemos con el acoso, o lo minimicemos al máximo, y todos lo señalemos».