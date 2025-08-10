Uno de cada seis paisanos en EE.UU. vive en pobreza, según estudio

A pesar de que los paisanos en EE.UU. viven hoy contra reloj y miedo, la realidad es que aún hace falta más para solventar el sueño americano

RegeneraciónMx, 10 de agosto de 2025.- Un reciente informe reveló que aproximadamente el 16 por ciento de las personas de origen mexicano que residen en Estados Unidos enfrenta condiciones de pobreza, pese a estar repartidas en varias generaciones.

El Anuario de Migración y Remesas, elaborado por Conapo y BBVA México, detalla que en 2024 había 40.6 millones de personas de origen mexicano en el país vecino, incluyendo primera, segunda y tercera generación.

De este total, alrededor de 6.6 millones viven en situación de pobreza. Entre ellos, 2.19 millones pertenecen a la primera generación y casi dos millones a la tercera, según el documento.

La medición oficial en Estados Unidos considera en pobreza a una familia de cuatro miembros con ingresos menores a 30 mil 900 dólares anuales, equivalentes a aproximadamente 2 mil 575 dólares mensuales.

La investigación también señala que la tercera generación presenta la menor incidencia de pobreza, mientras que la segunda ha mantenido históricamente mayor presión económica por su elevado índice de dependencia familiar.

Respecto a la distribución geográfica, el 39.1 por ciento de los migrantes pobres de primera generación reside en la región oeste, que abarca California, Washington, Nevada, Oregón, Hawái y Alaska.

En el suroeste de Estados Unidos viven en esta condición el 30.2 por ciento de los mexicanos de primera generación, mientras que en el sureste se concentra el 15.8 por ciento.

En materia salarial, las mujeres de primera generación ganaron en promedio 35 mil 612 dólares al año, mientras que las de tercera alcanzaron los 46 mil 433 dólares anuales al cierre de 2024.

Entre los hombres, los ingresos oscilaron entre 43 mil 810 dólares anuales para la primera generación y más de 61 mil dólares para quienes pertenecen a la tercera generación.

Las ocupaciones mejor remuneradas se ubican en gerencia, negocios y profesiones especializadas, seguidas de comercio y servicios. Las peor pagadas corresponden a producción, transporte, construcción, agricultura y actividades relacionadas con la pesca o la caza.

En cuanto a regiones, Nueva Inglaterra concentra los salarios más altos para personas de origen mexicano, seguida por el Medio Oeste, los Grandes Lagos y, en último lugar, el sureste y suroeste.