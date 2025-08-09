CDMX: Lluvias más intensas desde hace 40 años: Clara Brugada

Lluvias en CDMX 41% superior al promedio histórico con 221 millones de m3 y hasta 650 mm. Reforzado Operativo Tlaloque: Jefa Clara

Regeneración, 8 de agosto de 2025. La Jefa Clara de la Ciudad de México subrayó las intensas lluvias y el reforzamiento del Operativo Tlaloque con maquinaria para desazolvar, solucionar inundaciones y reparar la red de agua.

Y es que recordó que la precipitación pluvial al año de la CDMX es de 600 milímetros.

«Estamos a mitad de la temporada, y ya rebasamos lo que en un año teníamos tradicionalmente» y reiteró: «…a la mitad de las lluvias, y ya está rebasado” el indicador.

Brugada

Seguidamente la Jefa de Gobierno de la CDMX reveló que hemos vivido las lluvias más intensas de los últimos 40 años.

“Sabemos que todos los días está lloviendo en la ciudad y que la lluvia que hemos tenido y que hemos enfrentado…»

«, ha sido la temporada de lluvias más intensa de las últimas cuatro décadas…»

«.., y vamos a la mitad de la temporada; es decir, todavía nos faltan otros meses más.

Y agregó:

«Faltan los meses que tradicionalmente son los más difíciles; porque es en esta temporada que llueve más, como es agosto y septiembre”.

Acciones

Lo anterior al encabezar el banderazo de salida de nuevos camiones hidroneumáticos para reforzar el “Operativo Tlaloque”.

Y es que la Jefa Clara ilustro que las lluvias registran 41% más que promedio histórico con 221 millones de metros cúbicos y hasta 650 milímetros de lluvia.

“Vamos a mitad de las lluvias, con saldo blanco, en esta ciudad», subrayó.

Recordó que tan sólo miremos «lo que ha pasado en todo el mundo; en ciudades tan importantes y con resultados muy difíciles ante las lluvias».

«Tenemos que trabajar intensamente en estos meses; mes de agosto, septiembre y seguramente mitad de octubre, que todavía vamos a estar enfrentando”.

Por ello detalló que se está equipando a la CDMX para desazolvar, solucionar inundaciones y reparar la red de agua potable.

Lo anterior en declaraciones de Clara Brugada desde el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Equipos

Seguidamente, detalló distribuirá en la CDMX, 40 equipos de succión, imprescindibles.

E incluso dijo que serían dos de estas máquinas para Milpa Alta, Iztacalco, Carranza, Juárez, Contreras, Cuauhtémoc, Coyoacán y Cuajimalpa.

Por otra parte, en los casos de Obregón, Gustavo A. Madero, Xochimilco, Tláhuac y Tlalpan recibirán cuatro de estos vehículos.

Además, enviará seis a Iztapalapa por ser la alcaldía más grande y la que suele sufrir más inundaciones.

Asimismo, indicó que cinco más se quedarán a nivel central para enfrentar cualquier situación de emergencia.

Acción Brugada

«Queremos que toda la ciudad, no tenga que esperar a que lleguen los hidroneumáticos, el equipo de emergencia, sino que ya estén en la zona…»

«…; que ya incluso estén cercanas a los puntos donde sabemos que llueve, y que lamentablemente provoca problemas, para atender de inmediato».

Así dijo la Jefa Clara.

Seguidamente detalló se adquirieron ya 200 pipas nuevas para garantizar el suministro en zonas de la CDMX donde todavía hay escasez de agua.

Asimismo, se destinarán 20 vehículos para el programa Agua Bienestar y 324 equipos especializados, como malacates, compresoras, bombas, sumergibles, retroexcavadoras, cargadores y más.

Lo anterior, para fortalecer la operación y el mantenimiento de la infraestructura hidráulica.

Kilómetros

Finalmente cabe destacar que ante la Jefa Clara el secretario de Gestión Integral del Agua, Mario Esparza indicó que se adquirieron también equipos robotizados para intervenir las tuberías por dentro.

Esto es, con mangas de polietileno y materiales que, a través de calor, se introducen y expanden.

Al tiempo que explicó que de esta manera se tendrá la capacidad de rehabilitar tuberías sin abrir vialidades y reducir el tiempo de atención, pasando de días a horas.

Estimó finalmente que gracias a esta se puedan rehabilitar 20 kilómetros de tuberías en un año.