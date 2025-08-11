Tormenta provoca caos en Metro, aeropuerto y vialidades de la CDMX

Varias vialidades y zonas de la CDMX tuvieron una fuerte afectación por las lluvias registradas la tarde del domingo

RegeneraciónMx, 10 de agosto de 2025.- Una intensa tormenta azotó la capital durante la tarde y noche de este domingo, causando severas afectaciones en el transporte público, vialidades, el Aeropuerto Internacional y diversas zonas de la Ciudad de México.

Alrededor de las 18:44 horas, las lluvias ocasionaron un cortocircuito en un transformador de la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro, suspendiendo el servicio en varios tramos.

También se detuvo temporalmente el servicio en Viaducto y Chabacano, donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana brindó apoyo de traslado. Dos horas después, las operaciones fueron restablecidas en la totalidad de la línea afectada.

En la estación San Lázaro, de la Línea B, la entrada quedó completamente inundada. Policías ayudaron a los usuarios a cruzar usando barreras naranjas como plataformas improvisadas para evitar el contacto con el agua.

Las afectaciones continuaron en la Línea 1 con filtraciones, mientras que en la Línea 5 y Línea 3 varias estaciones permanecieron cerradas, incluyendo Terminal Aérea, Hangares, Pantitlán, Tlatelolco y Guerrero, entre otras.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se declaró suspensión temporal de operaciones por las fuertes lluvias, lo que obligó a desviar vuelos y provocó filtraciones en pasillos y salas.

La alcaldía Cuauhtémoc sufrió inundaciones de hasta 30 centímetros en el Zócalo capitalino. El agua también ingresó al Palacio del Ayuntamiento, afectando áreas administrativas durante varias horas de la noche.

En el Hospital General Balbuena se reportó acumulación de agua en diversas áreas, alcanzando tirantes de hasta 25 centímetros en espacios de 100 metros cuadrados, según informó el Heroico Cuerpo de Bomberos.

El operativo Tlaloque se activó para asistir a peatones y automovilistas atrapados en encharcamientos en Viaducto, Circuito Interior, Marina Nacional y otras vialidades críticas, donde el tránsito se volvió prácticamente imposible.

Además, se registraron vehículos varados en bajopuentes, estacionamientos inundados, caída de árboles y labores urgentes de destape de coladeras en distintas colonias para prevenir mayores daños en la infraestructura urbana.