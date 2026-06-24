Descubren Minanbé en la selva de Campeche, oculta por mil años

Minanbé, ciudad maya oculta en la selva que estuvo oculta un milenio fue hallada, con templos en perfecto estado y escritos legibles

Regeneración, 24 de junio 2026– Arqueólogos descubrieron en México una ciudad maya que estuvo sin ser explorada durante más de mil años. Este sitio está lleno de monumentos, pirámides y palacios, y fue ubicado en lo profundo de la selva de Campeche, en la Reserva de la Biosfera de Calakmul, recibiendo el nombre de Minanbé (no hay camino).

Hallazgo

Este hallazgo representa el final de un proyecto donde los investigadores realizaron un mapa de las tierras bajas mayas centrales.

Un grupo de investigadores de México y Eslovenia, bajo la dirección del arqueólogo Iván Šprajc, descubrió esta maravilla natural.

Esto se logró después de contar con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Las tierras bajas mayas fueron el hogar de cerca de 11 millones de personas durante el periodo Clásico Tardío (600 a 900 d.C.).

Exploración

Exploraron en un sitio al oeste de Chactún, un significativo centro maya descubierto hace 13 años.

Con información obtenida de escaneos láser aéreos, conocidos como LiDAR, los científicos se dirigieron a la parte norte de la reserva.

Fue un recorrido difícil, y se requirieron distintas estrategias para lograrlo. La comunidad de Constitución limpió un camino de cinco kilómetros usando machetes.

El equipo recorrió la zona en vehículos de tracción en las cuatro ruedas antes de caminar casi la misma distancia.

Difícil acceso

Šprajc reconoció que lograr acceso a esta área fue más complicado que a cualquier otro sitio arqueológico.

Lo que sorprendió a los investigadores fue que el sitio no estaba saqueado, lo cual contrasta notablemente con otros hallazgos realizados en los últimos tres años.

El trabajo de campo estuvo a cargo de los arqueólogos Atasta Flores Esquivel, Israel Chato López, Quintín Hernández Gómez y Vitan Vujanović.

Descubrieron un asentamiento que se extendía a lo largo de 15 hectáreas. Había plazas, terrazas, edificios palaciegos, estructuras religiosas y humedales con canales.

Glifos y altares

La estructura más alta, una pirámide que alcanza casi 12,8 metros, se encontró en un estado de conservación excepcional, un hecho inusual según Vujanović.

También se encontró un monumento de piedra con glifos que se pueden leer.

Además, se recuperaron altares fragmentados, uno de los cuales contenía un texto pictográfico maya que probablemente data de finales del siglo VII.

Una piedra labrada, conocida como la Estela 1, muestra una imagen de decapitación. Igualmente, se hallaron otros catorce monumentos con símbolos y textos pictográficos.