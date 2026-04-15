Itamar Ben Gvir entra a mezquita de Al Aqsa, en Jerusalén, tensión

La ocupación israelí lanzó una amplia serie de redadas en Cisjordania y Jerusalén ocupada, donde varios jóvenes fueron detenidos

Regeneración, 14 de abril 2026– Este domingo, el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, accedió a los terrenos de la mezquita de Al Aqsa por la Puerta de los Magrebíes, acompañado por un fuerte dispositivo de las fuerzas de ocupación, además de colonos y activistas de grupos denominados “organizaciones del Templo”.

Incursión

En el transcurso de la incursión, el grupo llevó a cabo rituales talmúdicos en los alrededores de la Cúpula de la Roca antes de salir por la Puerta de la Cadena.

De acuerdo con el Departamento de Asuntos Religiosos Islámicos, esta fue la 156. ª visita de Ben Gvir desde que asumió el puesto en 2023.

La Gobernación de Jerusalén alertó que estas acciones buscan imponer una “división temporal” en la mezquita de Al Aqsa.

Estas acciones violan el statu quo legal e histórico actual y son parte de una política creciente de control sobre el recinto.

Itamar Ben Gvir se expresó sobre Al-Aqsa diciendo: » Me siento como si fuera el dueño de este lugar», lo que ha provocado el rechazo árabe e internacional.

Redadas

Por otro lado, colonos establecieron una tienda de campaña en terrenos agrícolas de Wadi Al Rakhim, en Masafer Yatta, al sur de Hebrón.

En Jerusalén ocupada, las redadas se centraron en áreas de la Ciudad Vieja y sus alrededores.

Cerca de la mezquita de Al Aqsa, así como en Anata y Hizma, se detuvo a dos jóvenes y se revisaron las identidades de las personas que pasaban por allí.

Al mismo tiempo, las fuerzas ingresaron a la ciudad de Salfit y a la aldea de Marda, donde interrogaron a varios residentes en el lugar.

Detenciones

Las detenciones también se extendieron a varios jóvenes en los vecindarios de Jabal Al Rahma y Wadi Al Hariya, en Hebrón, así como en Yatta y Dura, al sur.

En la zona, las fuerzas de ocupación establecieron controles militares móviles en las entradas de Ain Siniya y Yabrud, en Ramala, causando graves atascos de tráfico.

El 9 de abril, el Gabinete de Seguridad israelí aprobó de manera secreta la creación de 34 nuevos asentamientos en Cisjordania ocupada.