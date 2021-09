Regeneración 30 septiembre 2021. El músico puertorriqueño René Pérez, mejor conocido como Residente criticó a J. Balvin y dijo que “su música es como un hot dog que quiere ganar una estrella Michelin”.

Dichas declaraciones surgieron luego de que J Balvin llamara a boicotear los premios Grammy debido a que según están en contra del reguetón.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros, porque se merecen todo el respeto, pero el truco ya es aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto. Estoy nominado para que no vengan, que estoy dolido”, dijo J Balvin.