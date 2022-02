Video: Taxi traslada enorme carga de fruta en calles de la CDMX y se viraliza

Un usuario de redes compartió un video donde se pudo ver a un taxi que cargaba con varios kilos de frutas y verduras en calles de la CDMX

El taxi sorprendió a los usuarios en redes

Regeneración, 25 de febrero de 2022. La Ciudad de México suele sorprender a los internautas por las diversas ocurrencias que luego se registran en las calles.

Como resultado de los acontecimientos más impactantes, las redes sociales se hacen presentes al ser el espacio para su difusión y posterior viralización entre los usuarios.

Ejemplo de ello fue el caso de un taxista que logró cargar varios costales y cajas con frutas y verduras que podrían ser de un pasajero.

Al ver esto, un conductor captó la situación en video para mostrar las impresionantes imágenes del taxi que acomodó tantos objetos en su exterior para trasladarlos hacia su destino.

Usuario compartió video de un taxi que trasladó varios costales y cajas de fruta

La grabación difundida por el usuario @richymaxone presumió el ingenio de un taxista que se dedicó a acomodar varios kilos de frutas y verduras para trasladar a su pasajero.

Pese a las dimensiones de la carga, el taxista acomodó los objetos a manera de que no se derribaran durante el trayecto sobre las avenidas de la CDMX.

Por lo tanto, los conductores que vieron al taxi cargando varios kilos de alimentos sin ningún problema o temor a causar un accidente.

El hecho causó furor y críticas en la plataforma de videos cortos, donde los ciudadanos externaron su preocupación sobre la enorme carga que llevaba el taxi.

«Este señor hasta propina merece», «a lo mejor cobra por peso y no por distancia», «pobre taxi», «eso solamente en México podría ser posible», «no entiendo los taxis por que no los para tránsito si son de pasaje no de carga», «Bueno de ahí sale para los amortiguadores», fueron algunos comentarios.