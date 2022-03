Video: Will Smith presume sus mejores pasos de baile con ‘Lobo’ Vásquez

El famoso bailarín ‘Lobo’ Vásquez logró compartir sus mejores pasos con el actor estadounidense Will Smith desde las calles de Guatemala

Regeneración, 6 de marzo de 2022. El personaje de internet, Fabio ‘Lobo‘ Vásquez se viralizó por su forma única de bailar desde Guatemala.

Por lo anterior, el famoso bailarín de las redes también logró cautivar a uno de los actores nominados a los Premios Óscar, con quien pudo disfrutar de los mejores pasos.

El ‘Lobo‘ Vásquez compartió en su cuenta de Instagram algunos videos que capturó el actor Will Smith durante su reciente visita al país sudamericano.

Como consecuencia, el actor estadounidense sorprendió a sus seguidores hispanos por aparecer junto al hombre que ganó fama por sus peculiares pasos de baile.

El actor nominado al Óscar compartió en sus historias de Instagram cómo fue su paseo en calles de Guatemala, donde pudo disfrutar de la música, gente, paisajes y tradiciones del lugar.

Durante las imágenes, Will Smith lució muy contento mientras convivía con los habitantes guatemaltecos tocaban música y le daban clases al actor.

Sin embargo, llamó la atención que durante su estadía, el actor de ‘En busca de la felicidad’ se encontró con ‘Lobo‘ Vásquez.

Sobre la reunión, la celebridad del internet contó a Prensa Libre que Will Smith apareció en Guatemala porque está realizando un documental sobre dicha nación.

Por otra parte el Lobo Vásquez comentó que su encuentro con el actor fue «pura coincidencia del destino», sin embargo agradeció la oportunidad.

«Cuando me acerqué a ver que sucedía, la gente que me conocía le dijeron quién era yo. Entonces él me habló a partir de un traductor que tenía de su producción y al final se puso a bailar conmigo»

aseguró el Lobo Vásquez