Ya viene VI Festival del Libro Medieval en el FCE

Del 11 al 14 de diciembre, el Fondo de Cultura Económica y Ardemaac invitan. Historia, literatura y justas académicas a la Condesa

Regeneración, 4 de diciembre de 2025.– La cultura profunda se levanta contra el algoritmo de las redes. La Asociación Recreacionista de la Edad Media Alianza de Cavalleros (Ardemac) convoca a su festival anual. Se trata del VI Festival del Libro Medieval.

La cita es en la Librería Rosario Castellanos, del FCE. Un espacio de resistencia cultural en la Colonia Hipódromo Condesa. La entrada es libre a casi todas las actividades.

Programa

Jueves 11 de Diciembre: Apertura

La inauguración inicia de 18:00 a 18:15 con el FCE y Ardemaac.

De 18:15 a 19:15 se presenta La última saga vikinga. El autor, James Pimentel, estará presente.

La colección Akal se discute de 19:15 a 20:15. La charla es «Mundos y mentalidades medievales en papel». Participan Hervin Fernández Aceves y Verónica Hernández Landa Velden.

El día cierra con música de gaita escocesa de 20:15 a 21:00. El recital será interpretado por Víctor Manuel Serrano Ojeda.

Viernes 12 de Diciembre: La Guerra y el Vestido

La jornada comienza a las 17:00 horas. La charla es «Incursiones y grandes batallas vikingas». Los ponentes son Daniel Villegas Trejo e Ivonne Madrid.

De 18:00 a 19:00, Vladimir Pallares presenta la charla y demostración. El tema es «Viste de medieval: del cine a la recreación histórica».

Se explica «Hombres de armas. La ciencia de la guerra medieval». Juan Calderón y Carlos Acosta la imparten de 19:00 a 20:00.

Sábado 13 de Diciembre: Blasones y Talleres

Hay talleres simultáneos de 12:00 a 14:00 horas.

«Blasones y linajes: Introducción a la heráldica medieval» cuesta $150. El taller lo imparte Carlos Acosta.

También a esa hora se enseña «Hnefatafl: El ajedrez vikingo». El costo es de $150, con Daniel Villegas Trejo. Ambos incluyen todos los materiales.

La SC Calígrafos de México habla de 14:00 a 15:30. Tratan la «Caligrafía medieval en México. Una breve semblanza».

El libro La espada y el cine de aventuras se presenta de 16:00 a 17:00. El autor es Daniel Rodríguez. Armando Diego Améndola comenta.

Las «órdenes militares en la Edad Media» son tema de 17:00 a 18:00. Ernesto Alejandro Blanques Estrada dirige la plática.

La mesa «¿Todavía somos medievales?» se realiza de 18:00 a 19:00. Participan Hervin Fernández Aceves y Pedro Morales Prado.

Domingo 14 de Diciembre: Fantasía y Moda

Los talleres simultáneos inician de 12:00 a 14:00 horas.

«Entre tableros y castillos» tiene un donativo de $150. Lo dirige Carlos Acosta.

«Pulseras de cadena para vikingos» cuesta $200. El taller es con Daniel Villegas Trejo e Ivonne Madrid.

De 14:00 a 15:30 hay taller de «Caligrafía mexicana» por $150. Lo imparten Pedro Jesús López Estada y Pedro Salvador Méndez Sánchez.

Antonio Gómez Olguín presenta el «Códice Rurruñuel» de 15:00 a 16:00. Es una recreación de códices con elementos fantásticos.

La charla «Bestiarios medievales» va de 16:00 a 17:00. Carlos Acosta explora el arte simbólico.

Un «duelo de identidades» se escenifica de 17:00 a 18:00. El encuentro es entre un vikingo y un normando. Lo protagonizan Hervin Fernández Aceves y Daniel Villegas Trejo.

La clausura es con «Fashionistas medievales» de 18:00 a 19:00. Es una demostración de moda e historia.

El festival es una oportunidad para entender el pasado críticamente.

Festival Libro Medieval, FCE