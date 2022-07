YosStop se queda sin canales de YouTube; eliminaron todo su contenido

De acuerdo con YosStop desconoce las razones por las que la plataforma borró su contenido y por ello se comunicó con la empresa para que aclaren la situación

Regeneración 12 julio 2022. La influencer Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop dio a conocer que Youtube cerró todas sus cuentas donde publicaba y monetizaba contenido.

“Me siguen preguntando si yo quité mis canales, no, yo no fui. YouTube de repente los borró sin justificación, ni ninguna razón; también el de Gerardo y no sabemos por qué», dijo la influencer.