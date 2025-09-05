Zacatecas presenta perro robot para seguridad pública

Zacatecas: Perro robot con múltiples sistemas tecnológicos: Fusiles AR15, sensores de reconocimiento, sensores de reconocimiento, entre otros

Regeneración, 5 de septiembre de 2025. En redes destacan que el Gobierno del Estado de Zacatecas dio a conocer que tendrá un perro robot entre sus haberes para la seguridad pública.

Esto es, se indica, se trata de una estrategia tecnológica innovadora para reforzar la seguridad en la entidad.

Durante la inauguración del nuevo Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i Zacatecas), las autoridades estatales presentaron al canino robótico.

Como se indica el cual cuenta con características técnicas avanzadas para operaciones de seguridad en escenarios de alta complejidad.

Perro robot

Asimismo, el dispositivo robótico diseñado específicamente para labores policiales, integra múltiples sistemas tecnológicos.

Esto es como armamento: Fusil AR-15 calibre 5.56 montado en su estructura superior; sistemas de vigilancia: Cámaras de alta definición para monitoreo en tiempo real.

Además de sensores de reconocimiento: tecnología avanzada de identificación y detección así como capacidades operativas: diseñado para funcionar en entornos complejos y de alto riesgo.

Inteligencia

Por otra parte, se indica que el nuevo centro de inteligencia representa una inversión en tecnología de seguridad.

El cual contará con sistema de videovigilancia con cobertura estatal y cámaras LPR (Reconocimiento de Placas) distribuidas estratégicamente

Asimismo, se subraya tendrá 197 terminales portátiles para comunicación en campo.

E incluso, 103 terminales Matra para coordinación operativa, y plataforma de análisis forense especializada

Drones de largo alcance para vigilancia aérea, 200 radios portátiles para comunicación instantánea además de 18 puntos de monitoreo inteligente en los municipios del estado.

Zacatecas

Cabe destacar que en redes se indica que esta iniciativa forma parte de una estrategia integral para modernizar la seguridad pública mediante la incorporación de tecnología de vanguardia.

Finalmente, se subraya que el perro robot armado marca un precedente en el uso de tecnología robótica militar aplicada a la seguridad pública en México.

Así, Zacatecas se coloca como pionero en seguridad tecnológica con estas herramientas especializadas.