Sobrevivientes de Epstein protestan en el Capitolio

Sobrevivientes de Epstein se unen a legisladores para pedir la publicación completa de los archivos. Dicen contar con su propia lista.

Regeneración, 5 de septiembre 2025– Mujeres sobrevivientes de Jeffrey Epstein se unieron a un grupo bipartidista de miembros de la Cámara de Representantes.

Esto, para exigir mayor transparencia en la investigación federal del delincuente sexual convicto y su asociada de mucho tiempo, Ghislaine Maxwell.

En conferencia de prensa afuera del Capitolio de Estados Unidos, las sobrevivientes expresaron su apoyo a que los registros se publiquen totalmente.

Un esfuerzo liderado por los representantes Ro Khanna, demócrata por California, y Thomas Massie, republicano por Kentucky.

Para forzar una votación en la Cámara que requeriría que el Departamento de Justicia publique sus registros en su totalidad.

Proteger a las víctimas

Por supuesto, con redacciones para proteger la información sobre las víctimas y las investigaciones en curso.

«El único motivo para oponerse a este proyecto de ley sería ocultar irregularidades», dijo una de las sobrevivientes, Anouska De Georgiou.

«Tienen una opción: defender la verdad o las mentiras que han protegido a los depredadores durante décadas».

De Georgiou ha declarado que Epstein abusó de ella cuando era apenas una adolescente.

Fue una de las ocho sobrevivientes que hablaron el miércoles, compartiendo dolorosos recuerdos del abuso sufrido y las cicatrices emocionales que les dejó.

Otra mujer, Marina Lacerda, dijo que era la primera vez que hablaba en público. Dijo que tenía 14 años cuando conoció a Epstein.

Documentos

«Tienen documentos con mi nombre que fueron confiscados de la casa de Jeffrey Epstein y podrían ayudarme a reconstruir mi vida», dijo.

«Hoy, como pueden ver, estamos unidos para restaurar la confianza en el gobierno. No estamos aquí como partidistas, sino como patriotas», dijo Khanna, de pie junto a los sobrevivientes.

«Comenzamos la labor de unir a este país: progresistas, independientes, moderados y, sí, los partidarios de MAGA para exigir verdad y justicia».

Sobrevivientes

Las sobrevivientes hablaron mientras los legisladores del Congreso debaten cuánta información de la investigación gubernamental sobre Epstein debe hacerse pública.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes ya ha citado al Departamento de Justicia para que entregue los registros relacionados con la investigación y el martes publicó un primer lote de más de 30,000 documentos.

«Están permitiendo que el Departamento de Justicia procese toda la información que les proporciona.

Si han revisado las páginas que han publicado hasta ahora, están muy censuradas.

Algunas páginas están completamente censuradas, y el 97 % ya es de dominio público», argumentó Massie.

Para que su plan se aprobara, Massie y Khanna recurrieron a una maniobra legislativa poco común, conocida como petición de descargo.

Esta herramienta permite a cualquier miembro forzar una votación, pero primero deben reunir 218 firmas de la Cámara.

El caso Epstein cobra más relevancia que nunca. Las víctimas, cansadas del encubrimiento, el silencio del Gobierno y los palos en la rueda; prometen Acción. Transacciones oscuras, Mossad, ruta del dinero y, por supuesto, el GEN0CIDI0. TODO TIENE QUE VER CON TODO pic.twitter.com/cPglKTdhGv — SilvinaSterinPensel (@SilSterinPensel) September 5, 2025

Publicar los archivos

La publicación de los archivos de Epstein puede «unir al país», afirma el representante Ro Khanna

Tres republicanas ya han firmado la petición: las representantes Marjorie Taylor Green, Lauren Boebert y Nancy Mace.

Si todos los demócratas de la Cámara de Representantes se unen, Massie y Khanna solo necesitarían dos firmas republicanas más.

«Me ha dolido ver las discusiones y debates entre mis colegas e incluso la administración», dijo Green. «Creo que vale la pena luchar por esto».

El caso de Epstein ha provocado una inusual división entre el presidente Trump y muchos de sus más fieles seguidores.

Cambio de política

Durante la campaña electoral, Trump exigió la publicación de más archivos.

Pero un memorando del Departamento de Justicia afirmaba que no existían pruebas de que Epstein poseyera una supuesta «lista de clientes».

🤣🤣🤣 Republicana @NancyMace acaba de DESAFIAR A TRUMP y firmó la petición de Massie-Khanna para publicar los archivos COMPLETOS de Epstein después de sufrir un ataque de pánico y salir de una reunión al leer y oír a las víctimas de Epstein. Nervioso esta TRUMP👇 pic.twitter.com/bJRiQnaFgV — irina silva 🇻🇪 (@irinasilva0854) September 5, 2025

Cronología: Las palabras de la administración Trump mientras los críticos presionan para obtener los registros de Epstein

Los demócratas han buscado sacar a la luz la amistad pasada de Trump con Epstein, aunque Trump ha dicho repetidamente que su relación terminó antes de que Epstein fuera acusado de solicitar prostitución en 2006.

Esa relación fue resaltada durante la conferencia de prensa por la sobreviviente de Epstein, Chauntae Davies, quien dijo que Epstein se rodeó «de los líderes más poderosos de nuestro país y del mundo».

«Lo cierto es que Epstein tenía carta blanca. Se jactaba de sus amigos poderosos, incluido nuestro actual presidente, Donald Trump. De hecho, fue su mayor fanfarronería», dijo.

Al hablar con periodistas desde la Oficina Oval el miércoles, Trump intentó eludir una pregunta sobre los sobrevivientes y describió el caso de Epstein como un «engaño demócrata que nunca termina».

Humanizar a las sobrevivientes

Durante la conferencia de prensa, varias sobrevivientes también pidieron al presidente que tomara medidas.

Al ser preguntada sobre su comentario esa misma mañana, Haley Robsen, sobreviviente de Epstein, instó al presidente a «humanizar» a los sobrevivientes y sus historias.

«Somos seres humanos de verdad. Esto es un trauma real».