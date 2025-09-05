Inauguración del mundial de futbol será día feriado: Jefa Clara

Pantallas gigantes en el Zócalo, Alameda Central y Chapultepec en inauguración del mundial . Brugada anuncia verdadero festival futbolero

Regeneración, 5 de septiembre de 2025. La alcaldesa de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció una noticia que hará saltar de emoción a los aficionados al futbol: el 11 de junio de 2026.

Y es que este día el Estadio Azteca acogerá la inauguración del Mundial, el cual será considerado día feriado.

Lo que se busca es que todas las personas en la capital puedan disfrutar de la fiesta futbolística más grande del planeta.

Mundial

La iniciativa no se detiene en un simple día de descanso.

El gobierno capitalino planea convertir la ciudad en un auténtico festival futbolero, con el objetivo de llevar la experiencia del Mundial a todos los rincones.

Esto es, para no solo a quienes puedan ir al estadio.

Por ello, como se indica Brugada afirmó que se instalarán pantallas gigantes en espacios emblemáticos como el Zócalo, la Alameda Central y el Bosque de Chapultepec.

Así, garantizando que los ciudadanos puedan vivir cada momento del partido inaugural y de los demás encuentros.

El torneo infantil comunitario de futbol #Ollamaliztli, rumbo al #Mundial2026, busca realizarse con actividades colectivas y solidarias que nos ayuden a construir una manera distinta de ver la competencia.



Queremos que las niñas y los niños vivan el futbol con valores

Además, se están organizando torneos infantiles, festivales en las 16 alcaldías, y se impulsan acciones comunitarias en las calles y escuelas.

Seguridad

Para asegurar que todo transcurra sin incidentes, se desplegará un operativo especial de seguridad y transporte.

Se prevé la participación de más de 20 mil elementos de distintas corporaciones, y se realizarán ajustes en la operación del Metro, Metrobús y RTP.

Lo anterior, para facilitar la movilidad hacia el Estadio Azteca y otras zonas de alta afluencia.

La prioridad es garantizar que el evento sea una experiencia segura y accesible para todos, sin importar dónde se encuentren.

#MéxicoPorElClima es una estrategia para enfrentar la crisis ambiental que tendrá como eje la Semana de Acción Climática. Se impulsarán acciones de electromovilidad, manejo de residuos y recuperación de espacios verdes para avanzar hacia la economía circular

Oportunidad económica

Este Mundial, que será el primero en contar con 48 selecciones y se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, representa un hito histórico para la capital mexicana.

El Estadio Azteca se convertirá en el primer recinto en el mundo en albergar tres inauguraciones de la Copa Mundial de la FIFA, después de las celebradas en 1970 y 1986.

La declaración de un día feriado no es solo un regalo para los aficionados, sino también una estrategia para incentivar el turismo y generar una derrama económica significativa.

Esto es, proyectando a la Ciudad de México como un referente en la organización de eventos globales.

El 11 de junio de 2026 no será un día cualquiera; será un día para celebrar la historia, el deporte y la cultura de nuestro país.