Zohran Mamdani jura como alcalde de Nueva York sobre el Corán

Mamdani tendrá que poner en marcha su ambicioso plan, que incluye la congelación de alquileres, guarderías y autobuses públicos sin costo

Regeneración, 2 de enero 2026– Después de la medianoche, mientras muchos festejaban la llegada del nuevo año, Mamdani hizo su juramento en Old City Hall, una antigua estación de metro de Manhattan que ya no está en uso. Se convierte en el primer alcalde musulmán de la ciudad.

Sen. Bernie Sanders swears in New York City Mayor Zohran Mamdani.



Clase trabajadora

La elección de este lugar, que es una joya arquitectónica, no es casualidad: simboliza su dedicación a la clase trabajadora, según su oficina.

El demócrata de 34 años se postuló con la promesa de reducir el costo de vida.

“Es un verdadero honor y un privilegio de toda una vida”, afirmó Mamdani a los medios tras asumir como alcalde de la ciudad más grande de Estados Unidos.

Mamdani, que apenas era conocido por la mayoría de los neoyorquinos hace un año, ahora se enfrenta a la tarea de implementar su ambicioso programa.

Programa

Este incluye congelar el alquiler, ofrecer guarderías y proporcionar autobuses públicos gratuitos.

La postura de Trump podría influir mucho en este proceso.

El republicano, también originario de Nueva York, ha criticado a Mamdani repetidamente, pero ambos tuvieron una reunión sorprendentemente amigable en la Casa Blanca en noviembre.

“Desde la perspectiva de Mamdani, no podría haber salido mejor”, comentó Lincoln Mitchell, analista político y profesor en la Universidad de Columbia.

Relación con Trump

Sin embargo, advirtió que su relación podría deteriorarse rápidamente.

Un posible punto de conflicto son las redadas migratorias de Trump, dado que Mamdani, quien nació en Uganda, ha prometido defender a las comunidades migrantes.

Antes de la elección del 4 de noviembre, el presidente también advirtió que podría recortar la ayuda federal a Nueva York si Mamdani ganaba, a quien llamó “comunista extremista”.

El alcalde ha expresado que considera a Trump un fascista.

Juramento

Mamdani empezará su periodo de cuatro años tras realizar su juramento ante la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien criticó a Trump por fraude en 2024.

El político de 34 años, juró como alcalde sobre una copia del Corán, que su esposa, la artista de origen sirio Rama Duwaji, sostuvo en la ceremonia.

“Thank you to the man whose leadership I most want to emulate, Senator Bernie Sanders.” — @ZohranKMamdani pic.twitter.com/86GPAQHlhq — Jacobin (@jacobin) January 1, 2026

El jueves al mediodía se llevó a cabo otra ceremonia de toma de posesión en la alcaldía, presidida por dos destacadas figuras de la izquierda en Estados Unidos:

El senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, en presencia de cuatro mil asistentes.

Mamdani planea mudarse de su apartamento alquilado en Queens a la residencia oficial en Manhattan por motivos de seguridad, según mencionó.

MOMENTS AGO: Sen. Bernie Sanders swears in Zohran Mamdani as the next mayor of New York City.

Primer día

El alcalde, en su primer día en el cargo, firmó el jueves una orden ejecutiva.

Dicha orden anula todas las decisiones que tomó el exalcalde Eric Adams luego de ser acusado de corrupción en el ámbito federal, incluyendo dos que promovió en apoyo a Israel.

Una de las ordenes canceladas, firmada el mes pasado por Adams, prohibía que las agencias municipales boicotearan o no invirtieran en Israel.

Otra, firmada por el exalcalde en junio de este año, tomó una definición amplia de antisemitismo que iguala ciertas críticas hacia Israel.

Esto abarca igualar la oposición a la identidad étnicamente judía de Israel con el antisemitismo.

Mamdani no canceló la formación de la oficina de la ciudad para luchar contra el antisemitismo, que Adams estableció en mayo.