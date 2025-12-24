11 «Escorpiones» condenados a entre 11 y 13 años de prisión

Los 11 integrantes de «Los Escorpiones», parte del Cártel del Golfo confrontaron a la Marina con 17 armas en San Fernando, Tamaulipas

Regeneración, 24 de diciembre de 2025– Un grupo de 11 individuos recibió sentencias de hasta 13 años de prisión por participar en un tiroteo contra miembros de la Secretaría de Marina (Semar) en el estado de Tamaulipas. Los informes indican que los condenados forman parte del Cártel del Golfo.

Sentencias

La Fiscalía General de la República (FGR) comunicó las sentencias el 23 de diciembre.

Los condenados fueron encontrados culpables por posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores, que son material exclusivo para las Fuerzas Armadas.

El enfrentamiento ocurrió en marzo pasado, cuando oficiales de la Marina se enfrentaron a civiles armados en las cercanías del ejido Santa Rita, en el municipio de San Fernando.

Como resultado de repeler el ataque, las autoridades federales informaron que capturaron a 11 personas y una perdió la vida.

Individuos

Los implicados en los incidentes violentos fueron detenidos junto con cuatro vehículos, 17 armas de fuego, 87 cargadores y 2090 cartuchos.

A través de un juicio abreviado, tres individuos recibieron una condena de 13 años y 14 días en prisión:

Cesáreo Pascual Jiménez

Jorge Luis Ríos Ovalle

Carlos Alexander Cruz García

Los demás hombres cumplirán 11 años, cuatro meses y 28 días en prisión:

Mario Alberto Lozoya

Cristian Eduardo Fuentes López

Emanuel Leos Hernández

Jesús Roberto Chapa Hernández

Luis Horacio Dávila Galván

Daniel Ortega Gómez

Alexis Espitia Ramírez

Juan Pedro Torres Sánchez

Agresión

El 4 de marzo pasado, Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó sobre una agresión contra integrantes de la Semar en San Fernando, Tamaulipas.

Aunque el último reporte de la FGR no especifica todos los detalles, los indicios, el lugar del enfrentamiento y la cantidad de detenidos coinciden con lo reportado por las autoridades federales.

La SSPC explicó que los miembros de la Marina, al realizar patrullajes en tierra, fueron atacados por hombres armados.

Inicialmente, se detuvo a 10 individuos y, tras una revisión en el área, se encontró y arrestó a otro implicado en el ataque.

Tácticas

En esa ocasión, los oficiales “emplearon las tácticas necesarias, repelieron el ataque y, tras unos minutos, controlaron la situación”.

El 14 de marzo se reporta la vinculación a proceso de 11 personas, identificados como miembros del Cártel del Golfo.

Información de Infobae señala que estos hombres estarían relacionados con la facción conocida como Los Escorpiones o Grupo Escorpión, una de las facciones del Cártel del Golfo.