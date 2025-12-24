SCJN Analiza Eliminar IVA en Productos para Menstruación

Derivado de un amparo la Suprema Corte aborda la tasa de cero IVA al conjunto de productos para la menstruación

Regeneración, 24 de diciembre de 2025.– Menstruar no es un lujo: la Corte va contra el IVA sexista. El ministro Irving Espinosa Betanzo propone algo lógico. Quiere aplicar tasa cero de IVA a todos los productos de gestión menstrual.

Hoy, solo toallas, tampones y copas se salvan del impuesto. Pero, ¿qué pasa con los pantiprotectores o la ropa interior absorbente? Siguen gravados con el 16% de IVA. Es decir, pagamos más por tener opciones distintas.

La SCJN propone homologar la tasa del 0% del IVA a TODOS los productos de gestión menstrual, ya no solo de toallas sanitarias, tampones y copas, como actualmente la ley lo establece.



El proyecto está a cargo del Ministro Irving Espinoza Betanzo. pic.twitter.com/lGF0wwEykR — nayib nava (@imnayibnava) December 22, 2025

El amparo que destapó la desigualdad

Todo empezó con un amparo de Nueva Walmart de México. La empresa impugnó la reforma del 12 de noviembre de 2021.

Alegaron que la ley actual es desigual e inconstitucional. Limitar el beneficio a tres productos es arbitrario y bastante limitado.

El proyecto de sentencia se discutirá el 8 de enero. Busca corregir un sistema que legitima solo «ciertas formas» de atender el ciclo.

Salud digna sin castigo económico

El ministro Espinosa fue contundente en sus argumentos. Negar el beneficio fiscal «reproduce desigualdades estructurales» que afectan a las más pobres.

Subrayó que el Estado debe evitar cargos económicos por razones de género. No es justo pagar por una necesidad biológica inevitable.

«Limitar la tasa cero implica legitimar solo ciertas formas de atender el ciclo menstrual», señala el proyecto del ministro.

En la @Mx_Diputados proponemos ampliar la tasa cero del IVA a productos menstruales.

Un paso más hacia una menstruación digna y sin impuestos discriminatorios.

La justicia fiscal también es justicia de género. pic.twitter.com/eIDrLTTeQt — Alfonso Ramírez Cuéllar (@aramirezcuellar) October 16, 2025

¿Qué está en juego?

Si la SCJN aprueba esto, productos como los parches para cólicos y jabones íntimos podrían bajar de precio.

El impacto económico no lo absorben las empresas. Organizaciones civiles ya presentaron argumentos a favor. Exigen declarar inconstitucional este cobro. La justicia menstrual no es un favor, es un derecho.