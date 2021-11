Encabezados por Dinamarca y Costa Rica lanzan alianza «Más allá del petróleo» para alejar economías de la producción de petróleo y gas

Regeneración, 11 de noviembre de 2021. Dinamarca y Costa rica lanzaron la iniciativa «Más allá del petróleo» en el marco de la Cumbre de la ONU sobre cambio climático. Como primer medida acordaron poner fin a nuevos permisos de exploración o explotación de petróleo.

Se trata de un grupo de gobiernos que incluye a Francia, Irlanda, Suecia, Gales (Reino Unido), Québec (Canadá) y Groenlandia.

Además, Nueva Zelanda, California (Estados Unidos) y Portugal son miembros “asociados”, e Italia se une de momento como amigo.

En este sentido el portal de El Independiente indicó que los miembros principales se comprometen a poner fin a la concesión de nuevos permisos de exploración.

En tanto que los asociados deben demostrar que realizan esfuerzos para su eliminación progresiva, como el fin de las subvenciones.

Por su parte Dinamarca y Costa Rica dijeron ante los medios de comunicación que estaban inscribiendo a otras naciones a formas de energía más limpias.

Al respecto la agencia humanitaria Oxfam denunció las contradicciones entre la emergencia ambiental y la producción de petróleo.

“Comprometerse a alcanzar emisiones netas cero mientras se continúa extrayendo y produciendo combustibles fósiles es una contradicción épica«, expresó Nafkote Dabi, representante de Oxfam para política climática.

Misma «que debe ser denunciada de una vez por todas”, puntualizó Dabi, según detalló el portal.

La nueva alianza “debe ser liderada por países industrializados que se han enriquecido tras décadas de extracción y quema de combustibles fósiles”, agregó.

Por otra parte en el acto de presentación, el Ministro de Clima, Energía y Servicios Públicos de Dinamarca, Dan Jørgensen, declaró que su Gobierno pondrá fin a la era fósil.

Asimismo dijo que la medida es no porque “no haya más petróleo disponible”, sino porque “es lo que hay que hacer”.

De este modo puntualizó que Dinamarca es uno de los principales productores europeos de petróleo.

Sin embargo, dijo, que es una «decisión cara pero acertada” debido a que tendrán que afrontar la transformación del sector fósil.

Meet the members of the #BeyondOilAndGasAlliance🌏. We are thrilled to announce the membership of Quebec, France🇫🇷, Sweden🇸🇪, Ireland🇮🇪, Wales🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 & Greenland🇬🇱 as Core Members and California, Portugal🇵🇹 & New Zealand🇳🇿 as Associate Members and Italy🇮🇹 as Friends of #BOGA #COP26 pic.twitter.com/I6roWkAVQd

— The Beyond Oil & Gas Alliance (@beyondoilgas) November 11, 2021