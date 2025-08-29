540 millones de dólares para Tlaxcala: Sheinbaum

Plan México Avanza: Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Tlaxcala generará hasta 6 mil empleos: Sheinbaum

Regeneración, 28 de agosto de 2025. Sheinbaum anunció el Polo de Bienestar en Huamantla con cuantiosa inversión de 540 millones de dólares.

Lo anterior, desde las Mañaneras del Pueblo en Palacio Nacional.

Lo anterior, a través de la Secretaría de Economía y del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

Como se indica se trata de la construcción de un Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) en el municipio de Huamantla.

Con inversión de 540 millones de dólares, el cual generará hasta 6 mil empleos.

Cabe destacar que Sheinbaum recordó que el Plan México tiene el objetivo de producir más en el país para fortalecer el consumo interno.

Es decir, generar crecimiento económico con Prosperidad Compartida que se refleje en empleos bien remunerados, viviendas cercanas a los centros de trabajo.

Desde luego, con acceso a servicios básicos, escuelas y transporte público.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein destaca los avances del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Huamantla, Tlaxcala; generará más de cinco mil empleos a través de la inversión superior a 540 millones de dólares; la obra será concluida en febrero 2026.

“El Plan México tiene el objetivo de producir más para el mercado interno, sí para la exportación…»

«…, pero también para el mercado interno y los Polos de Desarrollo para el Bienestar es un esfuerzo de planeación del país».

«Es una visión de desarrollo para el país y se acompaña de una campaña de lo Hecho en México, durante mucho tiempo se decía que lo Hecho en México está bien hecho….»

«… y ahora es, lo Hecho en México está mejor hecho”, puntualizó.

La inversión en Huamantla, Tlaxcala, tiene 53 hectáreas, cuenta ya con proyectos de inversión de filiales de empresas mexicanas, alemanas y norteamericanas.

Además de que se estima que su creación generará hasta 6 mil empleos a partir de 2026.

“Uno de los 15 Polos de Desarrollo que anunció nuestra Presidenta tiene su sede en Huamantla, Tlaxcala, son 53 hectáreas».

«Se les ha invitado el día de hoy porque es el Polo de Desarrollo para el Bienestar que tiene o registra el mayor avance de los 15, en cuanto a inversiones ya comprometidas”, agregó.

Por otra parte, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, detalló que la construcción del Polo de Desarrollo concluirá el 28 de febrero de 2026.

Anuncia la Presidenta @Claudiashein la construcción de un Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Huamantla, Tlaxcala



“El Plan México tiene el objetivo de producir más para el mercado interno, sí para la exportación, pero también para el mercado interno y los Polos de… pic.twitter.com/h6KopKQWTY — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) August 28, 2025

Además, ya tiene seis cartas de intención en etapa de compra-venta y está diseñado para beneficiar a familias de los municipios históricamente rezagados.

Expuso que entre las inversiones que ya se tienen comprometidas están las de Knipping Automotive; Servicios Integrados y Administración de Alta Gerencia de Estados Unidos.

Asimismo, la empresa mexicana Comercializadora Ragón.

“Impulsará la agroindustria, conectará con el turismo cultural, fortalecerá un ecosistema educativo y productivo, de la mano de instituciones de Educación Media Superior y Superior».

«Con ello, vamos a formar jóvenes con educación profesional y técnica vinculada a las industrias del futuro, reduciendo la migración y fortaleciendo el arraigo en nuestras comunidades”, agregó.

Además, anunció que dentro de este espacio industrial también se construirá un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en apoyo de las madres trabajadoras.

El director general de América del Norte de Knipping Automotive, Hugo Ruiz Blázquez, agradeció la iniciativa de la Presidenta de México para fortalecer la economía nacional.

Así como por su visión y compromiso para el desarrollo de Tlaxcala.

“Confiamos que estos esfuerzos continuarán impulsando el crecimiento y la prosperidad de la industria y de las familias tlaxcaltecas”, comentó.