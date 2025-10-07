18 muertos tras deslizamiento de tierra en India

Bilaspur, India: Al menos 15 muertos tras impacto de rocas en un autobús; el primer ministro Modi anuncia una indemnización ex gratia

Regeneración, 7 de octubre 2025– El martes 7 de octubre, Bilaspur registró 12,7 mm de lluvia. Tras el incidente, las autoridades locales, la policía y equipos de la Fuerza Estatal de Respuesta a Desastres (SDRF) acudieron al lugar.

18 Killed After Bus Hit By Landslide In Himachal's Bilaspur District



"Magisterial inquiry ordered": Himachal Deputy Chief Minister Mukesh Agnihotri joins to discuss this story

Impacto

Quince personas murieron después de que rocas impactaran un autobús durante un deslizamiento de tierra en el distrito de Bilaspur, Himachal Pradesh.

El incidente ocurrió en la zona de Balughat, en la subdivisión de Jhanduta, tras fuertes lluvias en la región.

Hasta el momento, las autoridades han recuperado 15 cadáveres de los restos del autobús. Había entre 25 y 30 pasajeros en el autobús.

La policía informó que el accidente ocurrió alrededor de las 18:30 h, cuando un deslizamiento de tierra provocado por la fuerte lluvia impactó el autobús que viajaba de Marottan a Ghumariwin.

Rescate

Al menos tres personas que se encontraban en el autobús fueron rescatadas por las autoridades y hospitalizadas en Berthin.

Según la policía, una parte de la montaña cayó sobre el autobús privado.

Las operaciones de rescate y socorro continúan, y los servicios de emergencia trabajan para retirar los escombros.

El autobús quedó aplastado por piedras y escombros que cayeron sobre su techo.

Declaraciones

«Acompaño en mi pesar a las personas afectadas y sus familias en estos momentos difíciles. Rezo por la pronta recuperación de los heridos.

Se entregará una indemnización graciable de 200.000 rupias del PMNRF a los familiares de cada fallecido.

Los heridos recibirán 50.000 rupias», declaró el primer ministro Modi.

El ministro principal Sukhwinder Singh Sukhu dijo:

“La noticia del devastador deslizamiento de tierra cerca de Balughat del distrito de Bilaspur me ha sacudido profundamente.

Las operaciones de rescate continúan a toda máquina. Se han dado instrucciones a las autoridades para que desplieguen toda su maquinaria.

Estoy en contacto con la administración local y recibo actualizaciones constantes sobre toda la operación de rescate.

Que Dios conceda paz a los difuntos y fortalezca a las familias en duelo. En estos momentos difíciles, acompaño a todas las familias afectadas».