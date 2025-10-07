Derrumbe de edificio en Madrid: 2 muertes y 2 desaparecidos

Al menos dos muertes en edificio de seis plantas, en el centro, que estaba siendo rehabilitado para convertirse en hotel

Regeneración, 7 de octubre 2025– El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado el fallecimiento de dos de los cuatro desaparecidos este martes en el derrumbe de un edificio de tres plantas ubicado en pleno centro de la capital.

Primeros instantes en la calle Hileras de Madrid después de que se derrumbara un edificio en obras. La policía nacional acudió inmediatamente y trataba de averiguar cuántas personas podían estar dentro del edificio. Poco después llegaron los primeros bomberos y las ambulancias. pic.twitter.com/2dCKRyWoRw — Luis Alcázar 🇪🇦🏳️‍🌈🇪🇺 (@luisalcazarluis) October 7, 2025

Complicado

Almeida ha asegurado que “es complicado” que los otros dos permanezcan con vida y ha explicado que la obra se llevaba a cabo “en regla desde el punto de vista urbanístico”.

Las víctimas son todas trabajadores: tres operarios y una administrativa, según los bomberos, aunque los obreros habían indicado previamente que se trataba de la arquitecta.

👉 Milagros, testigo del derrumbe: “Iba a abrir la puerta de nuestro local y he visto a través de las ventanas la obra, como caía como un volcán de arriba abajo. Ha sido un estruendo terrible”



Toda la información: https://t.co/SQ7YrwV6RM

Síguelo en 📡 DIRECTO:… pic.twitter.com/y2MtlHCvhb — Telemadrid (@telemadrid) October 7, 2025

El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha explicado que los servicios técnicos están evaluando los edificios de alrededor para evaluar posibles riesgos de derrumbe.

Esto, ya que “se ha venido abajo el forjado” del edificio en obras, lo que ha “conllevado que las distintas plantas hayan ido cediendo hasta el sótano”.

🔴 ÚLTIMA HORA



Se derrumban varios forjados de un edificio en obras en la calle Hileras de Madrid, en la zona de Ópera. Hay 11 dotaciones de Bomberos Madrid trabajando allí tras el derrumbepic.twitter.com/sEiIrotFc4 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 7, 2025

Dos personas fallecidas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que dos de los cuatro desaparecidos han fallecido por el derrumbe.

Los equipos de rescate sacaron el cadáver de un varón y detectaron otro cuerpo sin vida entre los escombros. Todavía no confirman si se trata de otro hombre o de una mujer.

Respecto a la posibilidad de que los otros dos sigan con vida, el alcalde ha dicho que “es complicado”.

#Internacional | Caos en el centro de Madrid tras el derrumbe parcial del forjado de un edificio en obrashttps://t.co/KyEzuUsdCH pic.twitter.com/JvcL5tfAws — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 7, 2025

Tampoco ha confirmado si la mujer era arquitecta o administrativa, pero “tenía responsabilidad en la obra”.

Sobre la legalidad de la obra, Almeida ha dicho que la licencia se concedió en febrero de 2025 y que “los papeles estaban en regla desde el punto de vista urbanístico”.

#Internacional l Un edificio se derrumbo en el centro de Madrid, España dejando un saldo de al menos cuatro personas atrapadas y diez heridos, en su mayoría leves.



Uno de ellos trasladado en ambulancia al hospital, según ha confirmado el delegado del Gobierno. pic.twitter.com/M5IefS8O7N — Notitarde (@webnotitarde) October 7, 2025

Vecinos

El alcalde también ha adelantado que los residentes de viviendas colindantes al bloque derribado podrán volver a sus domicilios a lo largo de la noche.

Los vecinos del edificio que ha sufrido un derrumbe ya pueden acceder a sus viviendas, si lo necesitan, acompañados por la Policía Municipal.

🏠📍Este es el edificio que se ha derrumbado en Madrid. Está ubicado en la calle Hileras (Ópera), cerca de la chocolatería de San Ginés.



Según ha podido saber ABC, el edificio derrumbado, cuyos escombros han caído hacia dentro, tenía uso terciario de oficinas y consiguió en… pic.twitter.com/SCKM51rWPQ — ABC.es (@abc_es) October 7, 2025

Mientras, continúan las labores de búsqueda de los cuatro desaparecidos y los bomberos de Madrid siguen saneando y desescombrando a mano.

Esto, con ayuda de maquinaria ligera, para retirar elementos pesados y piezas grandes. En el lugar seguirán disponibles unidades del Samur Social.

Todavía se desconoce el origen del desastre, cuya investigación correrá a cargo de la Policía Judicial Municipal.