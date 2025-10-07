Derrumbe de edificio en Madrid: 2 muertes y 2 desaparecidos

Al menos dos muertes en edificio de seis plantas, en el centro, que estaba siendo rehabilitado para convertirse en hotel
Regeneración, 7 de octubre 2025– El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado el fallecimiento de dos de los cuatro desaparecidos este martes en el derrumbe de un edificio de tres plantas ubicado en pleno centro de la capital.
Complicado
Almeida ha asegurado que “es complicado” que los otros dos permanezcan con vida y ha explicado que la obra se llevaba a cabo “en regla desde el punto de vista urbanístico”.
Las víctimas son todas trabajadores: tres operarios y una administrativa, según los bomberos, aunque los obreros habían indicado previamente que se trataba de la arquitecta.
El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha explicado que los servicios técnicos están evaluando los edificios de alrededor para evaluar posibles riesgos de derrumbe.
Esto, ya que “se ha venido abajo el forjado” del edificio en obras, lo que ha “conllevado que las distintas plantas hayan ido cediendo hasta el sótano”.
Dos personas fallecidas
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que dos de los cuatro desaparecidos han fallecido por el derrumbe.
Los equipos de rescate sacaron el cadáver de un varón y detectaron otro cuerpo sin vida entre los escombros. Todavía no confirman si se trata de otro hombre o de una mujer.
Respecto a la posibilidad de que los otros dos sigan con vida, el alcalde ha dicho que “es complicado”.
Tampoco ha confirmado si la mujer era arquitecta o administrativa, pero “tenía responsabilidad en la obra”.
Sobre la legalidad de la obra, Almeida ha dicho que la licencia se concedió en febrero de 2025 y que “los papeles estaban en regla desde el punto de vista urbanístico”.
Vecinos
El alcalde también ha adelantado que los residentes de viviendas colindantes al bloque derribado podrán volver a sus domicilios a lo largo de la noche.
Los vecinos del edificio que ha sufrido un derrumbe ya pueden acceder a sus viviendas, si lo necesitan, acompañados por la Policía Municipal.
Mientras, continúan las labores de búsqueda de los cuatro desaparecidos y los bomberos de Madrid siguen saneando y desescombrando a mano.
Esto, con ayuda de maquinaria ligera, para retirar elementos pesados y piezas grandes. En el lugar seguirán disponibles unidades del Samur Social.
Todavía se desconoce el origen del desastre, cuya investigación correrá a cargo de la Policía Judicial Municipal.