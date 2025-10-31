16 detenidos por asesinato de músicos King y Clown

Caso King y Clown: Cae Cristopher «N» (a) el Comandante, coautor material de los homicidios junto con 10 extranjeros y 5 mexicanos

Regeneración, 31 de octubre de 2025. En redes destacan la aprehensión de Cristopher N, quien sería coautor material de los asesinatos de los cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown.

Cabe destacar que se subraya que se trata de 16 detenidos en total.

King

Como se sabe se trata del asesinato de los colombianos Bayron Sánchez Salazar, B-King; y de Jorge Luis Herrera Lemos, DJ Regio Clown.

Cabe destacar que Carlos Jiménez de C4 dice que el Comandante fue identificado como Cristopher ‘N’, quien supuestamente se hacía pasar como trabajador de gobierno.

De los 10 extranjeros se indica origen cubano, venezolano, colombiano y español y se les señala como autores o partícipes en uno o varios ilícitos.

Por otra parte, se indican versiones de la Fiscalía del Edomex que indican relación con la distribución y comercialización de narcóticos.

Datos

Sobre el denominado Comandante se sabe que citó a las víctimas en el sitio donde encontraron sus cuerpos.

Se sabe que los asesinados abordaron un taxi de aplicación y posteriormente un coche Mercedes Benz, este último localizado posteriormente en otros hechos delictivos, como secuestro.

En seguimiento del Mercedes Benz es lo que permitió que Policías de Investigación de la Fiscalía cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Cristopher ‘N’.

Esto, por su probable intervención en el delito de homicidio como coautor material con dominio funcional del hecho.

Cabe destacar que los colombianos murieron a consecuencia de hemorragia externa producida por lesiones cortantes y punzantes.

Detenidos

Derivado del aseguramiento del vehículo aparentemente vinculado con personas de La Unión Tepito, detuvieron a José Luis “N”, alías El Güero y Luis Alberto “N”, alías El Muerto.

Junto con ellos a Angélica Iraís “N” y Jaime “N”, alias Puga, por su probable intervención como partícipes del homicidio calificado de B-King y DJ Regio Clown.

Además se abrió investigación a los colombianos Yuli Catherine “N”, Yonier Alexander “N”, alías “Maxi”, Samuel Leonardo “N” y Juan Fernando “N”.

Esto por esquema extorsivo conocido como “gota a gota” a través de una empresa denominada “Emprende Coin” con domicilio fiscal en la Ciudad de México.

Relacionada a despojo y delitos contra la salud”. Ellos se enfrentan cargos por su probable participación en extorsión.

Maxi

Posteriormente se dio a conocer que Yonier Alexander “N”, alias Maxi y lo señaló como la “única persona autorizada por la Unión Tepito para cocinar Tusi” en la Ciudad de México, de acuerdo con la fiscalía.

E incluso todo el caso se relaciona a eventos denominados “Sin Censura”, para comercializar los narcóticos “Tusi” y “Coco Channel” de colombiana con mayor ganancia que los narcóticos nacionales.

También se detuvo a la española Yaiza Arahí “N”, y a la colombiana Diana Carolina “N”.

Así como a Camilo “N”,; Nairobis “N”; Kelvin “N”; Jorge Gregorio “N”, extranjeros y a Ángel “N”, un mexicano, por su probable participación en el delito de secuestro.