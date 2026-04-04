18 Congresos estatales avalan fin a pensiones doradas

Caen más fechorías neoliberales: Pensiones con dinero público a no más de 50% de salario presidencial. Mayoría parlamentaria nacional apoya
Regeneración, 4 de abril de 2026. El Congreso de la Unión concluyó el proceso de aprobación de la reforma constitucional que reduce las llamadas pensiones doradas.
Esto, luego de obtener el aval de 18 congresos estatales, superando la mayoría requerida para modificar la Constitución.
Con este respaldo, el Senado de la República emitirá la declaratoria constitucional y enviará el decreto al Diario Oficial de la Federación para su publicación oficial y entrada en vigor.
Doradas, solo de pollo con aguacate
La modificación al artículo 127 constitucional fija nuevos límites a las pensiones financiadas con recursos públicos en organismos paraestatales.
De acuerdo con la reforma constitucional: Las pensiones no podrán superar el 50 por ciento de la remuneración del titular del Poder Ejecutivo federal
La medida aplica tanto a pensiones futuras como a pensiones ya otorgadas. Se establece un plazo de 90 días para ajustar el marco jurídico aplicable.
Proceso
El 25 de marzo de 2026, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma constitucional para prohibir las pensiones que excedan el límite de ingresos de la presidencia.
Dicha iniciativa presentada por la presidenta Sheinbaum
Ninguna pensión de exservidor público podrá superar la mitad del ingreso mensual de la presidenta, esto es aproximadamente 70 mil pesos mensuales.
La medida está dirigida a más de 7 mil jubilados de alto nivel en instituciones como Pemex, CFE, Banco de México y el extinto Luz y Fuerza del Centro.
Se detectaron casos de exfuncionarios con pensiones de hasta 1 millón de pesos al mes, algunos tras haber trabajado solo 3 meses en el sector público.
En México, el caso de las «pensiones doradas» dio un giro definitivo el 25 de marzo de 2026, cuando la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma al Artículo 127 constitucional.
Compara
Portales destacan que el Gobierno Federal estima recuperar cerca de 5 mil millones de pesos anuales con este ajuste.
La reforma se enfoca en organismos descentralizados y empresas públicas donde se detectaron los montos más altos.
Esto es, como Pemex: Se exhibieron casos de exdirectivos con pensiones de hasta 900 mil pesos mensuales.
En CFE y Banca de Desarrollo: En instituciones como Bancomext o Nafin, las pensiones alcanzaban los 280 mil pesos mensuales.
Otras entidades, como el Banco de México y otros organismos con autonomía presupuestaria.
Portazo VIP
Como se sabe, el 25 de marzo, grupos de jubilados realizaron un «portazo» en San Lázaro, argumentando que la medida viola sus derechos adquiridos.
Sin embargo, el comparativo habla por si mismo:
Para contextualizar la brecha que la reforma busca cerrar es entre la Pensión Mínima Garantizada (Ley 73): 10 mil 636.54 MXN mensuales.
El nuevo tope «Pensión Dorada hasta 70 mil pesos MXN mensuales. Con un anterior máximo detectado de hasta 900 mil pesos MXN mensuales.