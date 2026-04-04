18 Congresos estatales avalan fin a pensiones doradas

Caen más fechorías neoliberales: Pensiones con dinero público a no más de 50% de salario presidencial. Mayoría parlamentaria nacional apoya

Regeneración, 4 de abril de 2026. El Congreso de la Unión concluyó el proceso de aprobación de la reforma constitucional que reduce las llamadas pensiones doradas.

Esto, luego de obtener el aval de 18 congresos estatales, superando la mayoría requerida para modificar la Constitución.

Con este respaldo, el Senado de la República emitirá la declaratoria constitucional y enviará el decreto al Diario Oficial de la Federación para su publicación oficial y entrada en vigor.

Doradas, solo de pollo con aguacate

💡 ¿Sabes qué son las pensiones doradas? Te explico cómo la reforma al Art. 127 pone un límite y evita pagos excesivos para que los recursos públicos se usen con justicia. Aquí te cuento de manera sencilla qué implica y a quiénes aplica.👇 pic.twitter.com/3kFV75sHf0 — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) March 16, 2026

La modificación al artículo 127 constitucional fija nuevos límites a las pensiones financiadas con recursos públicos en organismos paraestatales.

De acuerdo con la reforma constitucional: Las pensiones no podrán superar el 50 por ciento de la remuneración del titular del Poder Ejecutivo federal

La medida aplica tanto a pensiones futuras como a pensiones ya otorgadas. Se establece un plazo de 90 días para ajustar el marco jurídico aplicable.

Proceso

El 25 de marzo de 2026, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma constitucional para prohibir las pensiones que excedan el límite de ingresos de la presidencia.

En Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, aprobamos por unanimidad el dictamen que reforma el artículo 127 de la Constitución para eliminar los privilegios, las pensiones doradas y las jubilaciones VIP. pic.twitter.com/wPPwPRC63a — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) March 10, 2026

Dicha iniciativa presentada por la presidenta Sheinbaum

Ninguna pensión de exservidor público podrá superar la mitad del ingreso mensual de la presidenta, esto es aproximadamente 70 mil pesos mensuales.

La medida está dirigida a más de 7 mil jubilados de alto nivel en instituciones como Pemex, CFE, Banco de México y el extinto Luz y Fuerza del Centro.

Se detectaron casos de exfuncionarios con pensiones de hasta 1 millón de pesos al mes, algunos tras haber trabajado solo 3 meses en el sector público.

En México, el caso de las «pensiones doradas» dio un giro definitivo el 25 de marzo de 2026, cuando la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma al Artículo 127 constitucional.

¡Otra vez traicionando al pueblo! Ahí están los del PAN votando en contra de cancelarles las pensiones doradas a los funcionarios que ellos solaparon cuando estaban en el poder. pic.twitter.com/SoIqVTL3xg — Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) March 26, 2026

Compara

Portales destacan que el Gobierno Federal estima recuperar cerca de 5 mil millones de pesos anuales con este ajuste.

La reforma se enfoca en organismos descentralizados y empresas públicas donde se detectaron los montos más altos.

Esto es, como Pemex: Se exhibieron casos de exdirectivos con pensiones de hasta 900 mil pesos mensuales.

En CFE y Banca de Desarrollo: En instituciones como Bancomext o Nafin, las pensiones alcanzaban los 280 mil pesos mensuales.

Otras entidades, como el Banco de México y otros organismos con autonomía presupuestaria.

Portazo VIP

#MañaneraDelPueblo

🚨 ADIÓS a la Pensión Millonaria de la Viuda de Pemex, María Amparo Casar y del ExSec de Zedillo, José Ángel Gurría



Celebra nuestra PresidentA @Claudiashein que ayer se haya aprobadó la eliminación de Pensiones Doradas, ahora nadie del gobierno podrá recibir… pic.twitter.com/gGRuNBRUAB — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) March 26, 2026

Como se sabe, el 25 de marzo, grupos de jubilados realizaron un «portazo» en San Lázaro, argumentando que la medida viola sus derechos adquiridos.

Sin embargo, el comparativo habla por si mismo:

Para contextualizar la brecha que la reforma busca cerrar es entre la Pensión Mínima Garantizada (Ley 73): 10 mil 636.54 MXN mensuales.

El nuevo tope «Pensión Dorada hasta 70 mil pesos MXN mensuales. Con un anterior máximo detectado de hasta 900 mil pesos MXN mensuales.