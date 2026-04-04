EE.UU pierde Cazabombardero F-15E Strike y un A-10 Warthog, lo que se sabe

Irán abatió sofisticadas aeronaves de EE.UU en su territorio. Continúan las acciones de búsqueda y rescate de piloto norteamericano

Regeneración, 4 de abril de 2026. Al menos dos aeronaves sofisticadas han sido derribadas en Irán en las horas recientes, continúa la búsqueda de piloto norteamericano del cazabombardero abatido.

Posteriormente, un A-10 Warthog de ataque a tierra y apoyo aéreo támbien resultó abatido, sin víctimas, ya que el piloto resultó ileso.

Además, la operación de búsqueda y rescate (SAR) que se ha convertido en una carrera contra el tiempo entre las fuerzas especiales de EE. UU. y el régimen iraní.

Todo ello en zonas montañosas y de difícil acceso.

Caza

Y es que por una parte, se subraya que el McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle es un cazabombardero todo tiempo fabricado por la compañía estadounidense McDonnell Douglas.

Esto es, derivado del caza de superioridad aérea F-15 Eagle.

Como se indica poco después del derribo, el piloto del F-15E fue localizado y extraído con éxito por fuerzas especiales de EE.UU. Ahora recibe atención médica.

Un oficial desaparecido, como se indica en titulares. Se trata del segundo tripulante (Oficial de Sistemas de Armas).

Esto, en hechos en la zona montañosa del sur de Irán, de la provincia de Kohgiluyeh-Boyerahmad.

El gobierno iraní ha instado a la población civil a capturar al oficial, ofreciendo una recompensa masiva para quien lo entregue vivo a las autoridades.

Buscar

Asimismo se precisa que la operación de rescate ha enfrentado fuego hostil constante:

Entre ellos la pérdida de un A-10 Warthog, que participaba en la cobertura de la misión SAR, alcanzado por fuego iraní.

En este caso, el piloto logró eyectarse sobre el Golfo Pérsico y fue rescatado ileso.

En cuanto a la aeronave se trata de El Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II. Avión de ataque a tierra y de apoyo aéreo cercano monoplaza, birreactor y de ala recta.

Seguidamente, se indica que se han reportado helicópteros Black Hawk y Apache operando a baja altura dentro de territorio iraní.

Es decir, desafiando las defensas aéreas locales para intentar localizar al tripulante norteamericano restante.

Recompensa

Por otra parte, se destaca una supuesta recompensa por la captura del piloto americano.

La tensión es máxima, ya que la posible captura del oficial por parte de Irán se percibe como una ficha de negociación política de alto impacto en medio de la Operación Furia Épica

El régimen iraní ha hecho un llamado a la población civil y a las tribus locales para localizar al tripulante desaparecido del F-15E Strike Eagle.

Medios estatales iraníes y fuentes internacionales reportan una recompensa de aproximadamente 60 mil a 66 mil dólares.

E incluso se detalla que el pago está supeditado a que el militar sea entregado vivo a las autoridades policiales o militares.

En tanto que fuentes citan residentes armados y grupos tribales en las zonas rurales que han iniciado su propia búsqueda para reclamar el dinero.

Acceso

La búsqueda se concentra en una geografía extremadamente difícil al suroeste de Irán.

Por una parte, los hechos en la provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad. Es el epicentro de la misión de rescate. Montañosa, escarpada que dificulta señales de radio y helicópteros.

La tripulación del helicóptero militar de #EEUU que trasladaba al piloto del caza F-15E, derribado por #Irán, resultó herida tras ser alcanzada también por fuego iraní.



Medios de comunicación afirmaron que, pese al ataque, la aeronave aterrizó de forma segura y todos los… pic.twitter.com/UqZTEtd2fz — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) April 3, 2026

Se trata de los Montes Zagros, cordillera, con picos de más de 4 mil metros, ofrece numerosos escondites (cuevas y valles profundos).

Mismos que el oficial podría estar usando para evadir la captura mientras espera el rescate de las fuerzas especiales estadounidenses.

Coordenadas

Estrecho de Ormuz (Golfo Pérsico): Localización donde el A-10 Warthog fue alcanzado por defensas iraníes mientras brindaba cobertura. El piloto fue rescatado en estas aguas.

Costa Sur de Irán (Cerca de Bandar Abbas): Área de intensa actividad de defensa antiaérea iraní que ha golpeado aeronaves de apoyo en las últimas 24 horas.

Finalmente se cita que al noroeste de la región en la frontera con Kuwait: Aunque fuera de Irán, se registró el derribo accidental de tres F-15E adicionales.

Esto, por parte de baterías de misiles de Kuwait (aliado de EE.UU.) durante una falsa alerta de ataque a principios de marzo, sumando a la cifra total de bajas recientes.