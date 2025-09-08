23 mexicanos detenidos en megaredada optan por salida de EE.UU

El Consulado confirmó que fueron trasladados a un centro de detención en Folkston y que optaron por su «salida voluntaria» de EE.UU

Regeneración, 8 de septiembre 2025– El Consulado de México en Atlanta informó este que 23 mexicanos se detuvieron durante la redada migratoria realizada en una planta de Hyundai en Ellabell, Georgia.

La autoridad diplomática confirmó que los mexicanos aceptaron deportación a nuestro país en los próximos días.

Comunicado

Mediante un comunicado en redes sociales, el consulado detalló que los detenidos se internaron en el centro de detención de Folkston.

Está ubicado a 480 kilómetros al sur de Atlanta, donde personal de la representación acudió para constatar su estado físico, el respeto a sus derechos humanos y las condiciones del lugar.

“Además de verificar su situación, se les ofreció asistencia para informar a sus familias, así como asesoría legal.

Sin embargo, la mayoría decidió firmar su salida voluntaria, por lo que se prevé la deportación a México en breve”, precisó la institución diplomática.

Redada

La redada se llevó a cabo el jueves 4 de septiembre de 2025 en las instalaciones de Hyundai Motor Group Metaplant America, cerca de Savannah.

Allí se fabrican vehículos eléctricos. En el operativo participaron autoridades federales de Estados Unidos y resultaron detenidos 475 trabajadores.

De acuerdo con reportes locales, las comunidades más afectadas por la redada sorpresa fueron la inmigrante surcoreana y la hispana.

Videos

Videos difundidos en redes sociales mostraron escenas de caos, con empleados sorprendidos por los agentes de migración de EE.UU.

Algunos corrían y otros intentaban esconderse en ductos y zonas boscosas aledañas a la planta.

El caso ocurre en medio de la actual ofensiva del Gobierno de Donald Trump contra la migración ilegal en Estados Unidos, considerada una de las políticas más estrictas en décadas.

La detención de los 23 mexicanos refleja los efectos directos de esta estrategia en las comunidades latinas que laboran en el sector industrial del sur del país.