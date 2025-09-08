Pago de Bancos por Fobaproa ya no serán deducidos de sus impuestos

Fobaproa, deuda privada a deuda pública. Lo poquito que pagan bancos se les contaba como impuestos. Se recuperarán 10 mil millones anuales

Regeneración, 8 de septiembre de 2025. Sheinbaum pone fin a privilegio fiscal de bancos, recuperará $10 mil millones de pesos al año.

El Paquete Económico 2026 elimina la deducción de impuestos por aportaciones al IPAB, una medida que busca revertir un legado del Fobaproa.

Fobaproba

El Gobierno de México, bajo la dirección de la presidenta Sheinbaum, anunció que a partir de 2026 se eliminará el privilegio fiscal que permitía a los bancos deducir de impuestos sus aportaciones al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

La medida, que se presentará como parte del Paquete Económico 2026, tiene como objetivo recuperar anualmente cerca de 10 mil millones de pesos.

Esto es, un monto que la jefa del Ejecutivo considera que pertenece al pueblo de México.

En una conferencia de prensa, la presidenta Sheinbaum recordó el polémico origen de esta deducción.

Esa deuda, que era privada y se convirtió en deuda pública, hay una parte pequeña que aportan los bancos. Pues no lo van a creer: se deduce de impuestos. ¿Sí me entendieron?», cuestionó.

Esto es, haciendo referencia al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

La mandataria señaló que, mientras el rescate bancario se tradujo en una deuda pública, los bancos han gozado de este beneficio fiscal.

Justicia fiscal

La presidenta confió en que las instituciones financieras cooperarán con esta medida.

“No puede ser que haya deducción de una aportación que se hace para poder pagar la deuda del Fobaproa; o sea, ¿Cómo vas a deducir los impuestos?, tienes que pagar impuestos por eso”, afirmó.

Además, reveló que había discutido el tema con algunos de los dueños de los bancos, quienes, según ella, consideran la medida justa.

El legado del Fobaproa: Un pasado que aún se paga

Recordemos el contexto del Fobaproa. En 1995, durante la administración del entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, una crisis bancaria llevó al colapso de varias instituciones financieras.

Para evitar una debacle mayor, el gobierno federal decidió absorber la mayor parte de la deuda privada de los bancos, transformándola en deuda pública.

Esta acción socializó las pérdidas de unos cuantos y generó un endeudamiento sin precedentes para el pueblo mexicano.

Además, el Fobaproa fue rebautizado como IPAB en 1999, pero su esencia, la de una deuda pública generada por un rescate privado, se mantuvo.

«Robaproa»

La medida de Zedillo provocó masivas manifestaciones ciudadanas en las calles.

Con pancartas y consignas como «¡El IVA nos quita la comida!», la gente protestaba por el aumento de impuestos y la socialización de una deuda ajena.

La indignación era tal que el Fobaproa fue apodado popularmente como «Robaproa».

En una carta enviada al Senado en 2021, el expresidente AMLO señaló que, a pesar de que el país ha pagado a los bancos 700 mil millones de pesos, la deuda pública aún asciende a cerca de dos billones.

Misma que no se terminará de saldar hasta el año 2070.

En administraciones pasadas, como la del expresidente Enrique Peña Nieto, se permitió que los bancos dedujeran de impuestos las pequeñas aportaciones que realizaban al IPAB.

Así, perpetuando un ciclo de injusticia fiscal. Al respecto, el presidente López Obrador fue crítico con esta situación, y ahora Sheinbaum Pardo busca revertir esta dinámica.

Paquete

Además de este anuncio, la presidenta adelantó que el Paquete Económico 2026 también contempla aumentos presupuestales para ciencia, proyectos científicos y humanitarios.

También, informó que se crearán ajustes al decreto que permite la regularización de vehículos extranjeros, conocidos como “autos chocolates”, debido a abusos detectados en el esquema actual.

Además, el secretario de Hacienda, Édgar Amador, presentará los detalles completos del paquete el próximo martes 11 de septiembre.