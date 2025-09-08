Repatriado connacional deportado por EE.UU. a Sudán del Sur

México logra regreso de Jesús Muñoz deportado a Sudán desde mayo con escala en Yibuti donde lo tuvieron en un contenedor militar de EE.UU

Regeneración, 8 de septiembre de 2025. Finalmente repatriado, el mexicano Jesús Muñoz Gutiérrez, deportado de manera inusual por Estados Unidos a Sudán del Sur en mayo pasado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores sursudanés y la Cancillería mexicana confirmaron el «regreso exitoso» del connacional, en un proceso diplomático que puso de relieve las polémicas políticas migratorias de la administración Trump.

La repatriación se realizó conforme a los protocolos diplomáticos internacionales, según lo anunciado por el Ministerio sursudanés.

Muñoz Gutiérrez fue trasladado desde Juba, la capital de Sudán del Sur, bajo la custodia de Alejandro Estivill Castro, el embajador designado de México en ese país africano.

El acuerdo, que garantizó un «traslado fluido y ordenado», fue el resultado de la colaboración entre ambos gobiernos.

Fallas en los procesos de deportación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, denunció en mayo que el Gobierno estadounidense no siguió el protocolo establecido para la repatriación de ciudadanos mexicanos.

La mandataria explicó que, en el caso de personas que han cometido delitos, existe un procedimiento particular que no fue respetado.

Y es que Muñoz Gutiérrez, estuvo detenido en Estados Unidos acusado de homicidio, había cumplido una sentencia de 25 años y, según la Cancillería mexicana, fue enviado a Sudán del Sur de forma «arbitraria».

«Me sentí secuestrado por Estados Unidos»

Antes de abordar el avión de regreso a México, Muñoz Gutiérrez habló con la prensa y expresó su sentir.

«Me sentí secuestrado por Estados Unidos», afirmó. El connacional reiteró que, tras cumplir su condena, se suponía que debía ser retornado a México, pero en cambio fue enviado injustamente a Sudán del Sur.

A pesar de las difíciles circunstancias, destacó que, una vez en el país africano, «me trataron bien».

Ofensiva migratoria más amplia

La deportación de Muñoz Gutiérrez formó parte de un grupo de ocho personas, provenientes de Cuba, Laos, Vietnam y otros países,.

Los cuales, además como se indica fueron enviadas a Sudán del Sur en mayo.

Inicialmente, los deportados fueron retenidos en un contenedor de envío en una base militar en Yibuti.

Lo anterior, mientras el Gobierno estadounidense presionaba en un tribunal federal para enviarlos al país africano.

Este grupo fue finalmente trasladado a Sudán del Sur, a pesar de las peligrosas condiciones físicas que enfrentarían en la nación africana,.

La cual ha sufrido una cruenta guerra civil y es uno de los países más pobres del mundo.

En África, hasta 250 migrantes deportados

La política de deportaciones masivas de Trump, que se aceleró tras su regreso a la Casa Blanca en enero, ha implicado acuerdos con otras naciones africanas.

Según reportes, Ruanda ha aceptado recibir hasta 250 migrantes deportados, mientras que Uganda y Esuatini también están recibiendo a personas expulsadas de Estados Unidos.

Alrededor de seis de los ocho deportados originales, junto con Muñoz Gutiérrez, permanecen bajo custodia en Sudán del Sur.

Esto, mientras sus gobiernos de origen trabajan en su repatriación.